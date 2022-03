Una storia come tante, quella di Jessica ed Emanuele a C’è posta per te. Lui la tradisce con un’amica di lei e lei non lo perdona. Fino a qui un copione già rivisto. Ma quello che ha lasciato senza parole i telespettatori, sono i dettagli di questa storia. Ma facciamo un passo indietro. La coppia, ufficialmente in crisi, ha tre figli, di cui due nati da una precedente relazione di Cristina. La tresca extraconiugale è stata scoperta quando la moglie, particolarmente sospettosa, è riuscita a clonare i messaggi Whatsapp dal telefonino del marito. Qui la terribile scoperta: l’altra non era una sconosciuta, anzi.

A questo punto Cristina decide di vendicarsi pubblicando la storia su Facebook: “Mi fa piacere che Emanuele ha capito che ha sbagliato – spiega Jessica a alla conduttrice di C’è posta per te -. Cosa ho scritto su FB dopo aver scoperto i tradimenti? Che con la mia amica Jessica abbiamo condiviso tutto e lei ha condiviso anche mio marito, fate attenzione”. A questo punto Emanuele inizia a giustificarsi: “Io non ti ho tradito con il cuore”. “Non è stata una scappatella, ma una love story con Jessica”, risponde l’ex moglie. “Non è stata una love story, ma una sbandata, ci siamo visti tre volte”.

E ancora Emanuele a Jessica: “Chiedo scusa, voglio stare con voi, a casa, ti dimostrerò tutto l’amore che si è perso”, “Non ti credo. Non so tu che amore sai dare, ma solo che lo hai violato”. Quindi la battuta che ha fatto letteralmente esplodere il pubblico in studio di C’è posta per te: “Ti dimostrerò che sono cambiato, anche sulla gelosia”, giura l’uomo.





“Se ora ti perdonassi – lo gela Cristina – è come se ti dessi un altro proiettile dopo che con il primo mi hai colpito di striscio”. E ancora l’uomo: “Giuro sui miei figli, ti lascio la libertà che vuoi, qui, davanti a tutta Italia lo giuro”, ha ripetuto il marito. “E se peggiora il mio istinto omicida verso di te?”, dice Cristina e chiude la busta di C’è posta per te.

Qui le loro strade si dividono per sempre? Non secondo quanto risulta alla redazione di Contrataque: “La registrazione risale a mesi fa e dopo tempo la donna ha permesso che suo marito soggiornasse a casa sua, espressione che aveva già utilizzato ieri sera nella puntata finale di C’è Posta per Te. Probabilmente con il tempo i due riusciranno a risanare la loro bellissima storia d’amore”.