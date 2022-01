“È saltato tutto”. C’è posta per te, brutta notizia per Maria De Filippi: pubblico deluso

Sembrava che il nuovo anno potesse portare con sé solo buone notizie per Maria De Filippi, invece a sorpresa è giunta una voce in queste ore che non farà affatto piacere ai telespettatori. La brutta notizia riguarda uno dei suoi programmi più importanti, ‘C’è posta per te’, che aprirà i battenti nella serata di sabato 8 gennaio su Canale 5. Nonostante le anticipazioni fossero state tutte positive, ora un’indiscrezione tutt’altro che top sta dilagando in rete e creerà indubbiamente grosse delusioni.

Nei mesi scorsi vi avevamo riferito di una grossa novità su ‘C’è posta per te’. Per proporsi alla trasmissione non è più possibile usare il fax, ma un altro mezzo tecnologico. Si è deciso di puntare su WhatsApp, infatti le persone hanno la possibilità di inviare un messaggio al numero 3371429453. In alternativa si può anche effettuare una telefonata allo 0637352900. Infine, c’è anche una terza possibilità: sul sito ‘WittyTv’ si può compilare un modulo proprio per mettersi in contatto con la redazione.

Indubbiamente ‘C’è posta per te’ è uno dei programmi più amati dal pubblico da casa e fa compagnia da ben 25 anni. Ci saranno anche stavolta storie commoventi di gente comune e anche ospiti di eccezione. Per la prima puntata ci sarà sicuramente Paolo Bonolis, che farà sicuramente ridere non poco gli spettatori. Ma era prevista anche la presenza di un altro grande personaggio famoso, in particolare un attore di enorme successo. Invece, a sorpresa pare che l’ospitata non ci sarà l’8 gennaio.





Non sarà presente nella prima puntata del nuovo anno di ‘C’è posta per te’ l’attore originario della Turchia, Can Yaman. La causa di questa decisione fa riferimento ai suoi impegni di natura lavorativa, infatti sta recitando in questo periodo sia in ‘Sandokan’ che in ‘Marianna’. Non è comunque dato sapere se possa essere recuperata la sua ospitata o se bisognerà rinviare tutto addirittura al 2023. Non è da escludere che la redazione possa fare definitivamente chiarezza nelle prossime ore.

Ovviamente ‘C’è posta per te’ non si è fatta trovare impreparata, infatti garantirà ugualmente due presenze di rilievo nell’appuntamento televisivo. Oltre a Paolo Bonolis, vedremo anche il presentatore e ballerino Stefano De Martino. L’ex di Belen Rodriguez ha iniziato da poco una nuova avventura nel piccolo schermo, infatti è al timone di una trasmissione Rai che ha il nome di ‘Bar Stella’.