C’è posta per te, il pubblico già freme per la seconda puntata della nuova edizione. Il programma del sabato sera di Maria De Filippi è sempre attesissimo dai telespettatori di Canale 5. Non a caso, infatti, registra sempre un boom di ascolti. E non stupisce che la puntata d’esordio, andata in onda sabato 8 gennaio 2022, abbia vinto la gara degli ascolti tenendo incollati davanti al piccolo schermo 5.953.000 spettatori pari al 29.2% di share.

D’altra parte Maria De Filippi è “partita forte”, portando sul palco di C’è posta per te due super ospiti, entrambi amatissimi dal pubblico: Paolo Bonolis e Stefano De Martino. Ma a onor del vero va detto che il programma concorrente, Tali e Quali condotto su Rai1 da Carlo Conti, non è andato proprio male: ha raggiunto il 18,24% di share con 3 milioni e 901mila spettatori.

C’è posta per te, il super ospite della seconda puntata

La seconda puntata di C’è posta per te è in programma sabato 15 gennaio 2022 e come detto c’è già grande attesa. Non solo per i protagonisti, che come sempre regalano storie emozionanti, ma anche per i vip e le loro sorprese. Chi raggiungerà Maria De Filippi sabato sera? Un grande ritorno in quello studio: quello di Can Yaman.





L’attore turco è ormai richiestissimo in Italia e già nelle passate edizioni di C’è posta per te era intervenuto per la sorpresa a uno dei protagonisti dello show. E ora è di nuovo il suo momento, come annuncia il profilo ufficiale della trasmissione sui suoi canali social.

Svelato quindi il primo ospite vip della seconda puntata di C’è posta per te: “Il bellissimo attore turco Can Yaman sarà ospite della seconda puntata di C’è posta per te in onda sabato 15 gennaio in prima serata su Canale5. Noi non vediamo l’ora e voi?”. Nemmeno a dirlo, il popolo della rete è impazzito all’idea di rivedere l’attore in tv.