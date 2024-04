In questi giorni e anche nelle ultime ore si sta parlando con forza del possibile addio di Amadeus alla tv pubblica. Ma ora l’ultima notizia in ordine di tempo ha riguardato invece Pino Insegno. Infatti, sempre dai vertici della Rai sarebbe stata presa la decisione finale sul futuro del conduttore. Dopo aver presentato Il Mercante in Fiera c’è stato silenzio sui suoi progetti, però ora saremmo arrivati ad una conclusione.

Pino Insegno sarebbe già stato contattato dalla Rai per comunicargli la decisione presa. Il pubblico reagirà sicuramente in maniera discordante, infatti ci sono da una parte i sostenitori del presentatore e dall’altro coloro che invece non lo apprezzano. Andiamo a vedere insieme cosa sarebbe stato deciso dall’alto e cosa dobbiamo aspettarci adesso.

Pino Insegno, la Rai ha preso una decisione

Dopo aver ottenuto scarsi risultati con Il Mercante in Fiera, Pino Insegno non è più stato scelto dalla Rai come conduttore de L’Eredità, affidata invece a Marco Liorni in sostituzione di Flavio Insinna. E ora si è saputo cosa farà invece Insegno nei prossimi mesi, infatti i vertici di viale Mazzini avrebbero sciolto tutte le riserve e avrebbero deciso di puntare fortemente su di lui.

Il giornalista de Il Fatto Quotidiano e di Dagospia, Giuseppe Candela, ha rivelato che Pino Insegno tornerà presto in televisione e soprattutto su Rai1. Infatti, dovrebbe condurre la prossima edizione di Reazione a catena al posto di Marco Liorni. Appuntamento fissato per giugno, parliamo precisamente del primo lunedì del mese, quindi lui dovrebbe tenere compagnia agli italiani per tutta la stagione estiva.

Pino Insegno ha condotto Il Mercante in Fiera da settembre a dicembre 2023. Mentre nell’anno in corso ha preso parte alla trasmissione Tale e quale Sanremo in veste di concorrente.