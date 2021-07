“C’è anche lei”. Da Temptation Island al Grande Fratello Vip, la conferma di Alfonso Signorini

Il gossip ha ormai preso la piega giusta, e all’edizione 2021 del GF Vip ci sarà anche una vip di prim’ordine, che abbiamo già visto nelle vesti di partecipante di un famosissimo reality. Abbiamo amato davvero tanto il suo modo di essere donna con la D maiuscola, e ora il rumor è stato confermato dal portale iGossip.it.

Il nuovo acquisto della squadra di Signorini è molto forte, e dovrebbe essere una scelta vincente, visto e considerato soprattutto quanto abbia intrattenuto poco tempo fa. Un nome è già ormai praticamente dato per certo, quello di Francesca Cipriani, ora però si parla solo di quest’altra vip.

Ecco cosa bolle in pentola, raccontato dal portale iGossip.it: “Manila Nazzaro è nel cast dei concorrenti del Grande Fratello Vip 6 di Alfonso Signorini”. – si legge sul sito – “Noi di iGossip.it vi sveliamo in anteprima e in esclusiva questo scoop! Una fonte accreditata ci ha rivelato che la 43enne conduttrice televisiva, conduttrice radiofonica ed ex modella italiana sarà una delle protagoniste del GF Vip”.





“Ha superato i provini! Eletta Miss Italia 1999, l’unica proveniente dalla Puglia, l’ex modella originaria di Foggia è pronta per un altro reality show di Canale 5 dopo l’esperienza in coppia con il compagno, il dirigente sportivo ed ex calciatore del Bari Lorenzo Amoruso” . Il nome di Manila Nazzaro si andrebbe così ad aggiungere ai nomi già certi, nonostante non ancora confermati ufficialmente dalla produzione del Grande Fratello Vip.

Katia Ricciarelli, Manuel Bortuzzo, Anna Lou Castoldi, Miriana Trevisan, Giovanni Ciacci, Francesca Cipriani e Manila Nazzaro. Questi finora quelli annunciati e rumoreggiati, chissà se si riveleranno tali oppure ci sarà qualche plot twist alla fine.