Tutto il mondo del cinema e della televisione è rimasto sotto choc per la morte della grande attrice e conduttrice Catherine Spaak. Se n’è andata per sempre a 77 anni, dopo aver avuto diversi problemi di salute. Due anni fa era stata colpita da un’emorragia cerebrale ed era poi tornata nel piccolo schermo a ‘Storie Italiane’ per raccontare la sua storia. Recentemente c’era poi stato il peggioramento del suo quadro clinico, che l’ha portata purtroppo a perdere la vita il giorno di Pasqua.

Commovente è stato l’addio a Catherine Spaak da parte della conduttrice Eleonora Daniele: “Ogni volta che trattavo una storia di disabilità o di emarginazione mi chiamavi per offrire il tuo aiuto e la tua vicinanza, sempre con grande discrezione, eri una donna con un cuore immenso e una classe innata. Sono sconvolta per averti perso così senza averti potuto salutare. Mi mancherà la tua dolcezza, le tue idee, la tua forza, il tuo carattere, la tua estrema sincerità”. Ora è venuto fuori un retroscena importante.





Catherine Spaak ha rivisto la figlia prima di morire

Ora a parlare è stata Agnes, la sorella di Catherine Spaak, che ha svelato cosa è successo qualche mese prima del decesso dell’attrice. Innanzitutto, Agnes ha raccontato al ‘Corriere della Sera’: “Abbiamo vissuto un calvario, gli ultimi mesi sono stati i più dolorosi e le sono stata vicina sia quando è iniziata la pandemia e poi dallo scorso luglio, quando è stata colpita dall’ictus. Ha sofferto tanto, era paralizzata nel lato destro e non riusciva nemmeno a parlare. Un calvario, fino a quando la sua luce si è spenta definitivamente”.

Poi la sorella di Catherine Spaak ha aggiunto al ‘Corriere della Sera’: “Era una donna complicata e ha avuto una vita complessa. Eravamo praticamente quasi gemelle e siamo cresciute insieme, poi come sempre avviene la vita ci ha fatto percorrere strade diverse e a volte anche molto distanti. Ma quando facevo l’attrice, il nostro rapporto è stato falsamente manipolato da certa stampa. Dicevano che litigavamo, che c’era rivalità, gelosie reciproche e conflitti continui. Ma non era vero”.

Infine, ha rivelato che Catherine Spaak è riuscita a stare finalmente vicina alla figlia Sabrina: “C’è stato un rapporto difficile tra madre e figlia, non si sono frequentate per una quarantina di anni. E io ho cercato, riuscendovi, a farle riavvicinare. Negli ultimi mesi di vita di Catherine, Sabrina è stata accanto alla madre e dunque si sono finalmente riappacificate”.

Addio Catherine Spaak. Attrice simbolo di eleganza e bellezza si è spenta a 77 anni