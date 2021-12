Volano parole grosse a Cartabianca. A contendersi la parola sono Alberto Contri, docente universitario e membro della neonata commissione “Dubbio e precauzione” (di cui fanno parte anche Ugo Mattei, Massimo Cacciari e Carlo Freccero) e Andrea Scanzi, uno dei giornalisti più seguiti d’Italia. Si parla di Covid e nello studio di Bianca Berlinguer a Cartabianca, su Rai tre succede davvero di tutto. “Hai i neuroni di un cercopiteco”, “Sei un cretino”.

La conduttrice di Cartabianca tenta, senza successo, a tenere a bada i suoi ospiti, ma poi perde il controllo e la discussione degenera. Scanzi dice: “Alberto Contri è l’emblema del cattivo maestro in questa fase storica”, attacca il giornalista de Il fatto quotidiano. “Non sa nulla di scienza, né di cosa stia parlando. A 77 anni ha scoperto che esiste il web e pensa che lì ci sia la verità”. Ma non si placa e dice: “Non ho nessuna stima di questa persona”.

“Fenomeno, stai al tuo posto”, dice ripetutamente Andrea Scanzi contestando le argomentazioni di Contri. “Se si ammalano soprattutto anziani, bisogna intervenire su quella classe. Non è il caso di vaccinare i giovani, Guardiamo l’emergenza”, ribatte il professore. Poi Scanzi ci va ancora più pesante e dice in diretta a Cartabianca: “Per guardare l’emergenza basta guardare te, fenomeno”.





A questo punto Contri non ci sta più e inizia ad attaccare a sua volta: “Mascalzone, imbecille”. “Hai i neuroni di un cercopiteco”, replica Scanzi, che viene apostrofato come “cretino”. Poi la cosa degenera e a questo punto Alberto Contri della commissione “Dubbio e precauzione” si alza e se ne va dallo studio di Cartabianca.

Ma è il momento di Bianca Berlinguer che non lo conceda prima di fargli fare un’altra figura barbina: “Sta uscendo dalla parte sbagliata”, lo avverte la conduttrice di Cartabianca. Poco dopo, al termine del programma, proprio Bianca Berlinguer si scuserà con i telespettatori per il brutto battibecco andato in onda tra Andrea Scanzi e Alberto Contri.