Dopo lo scontro in diretta tra Andrea Scanzi e Alberto Contri, Bianca Berlinguer ha provato a rimodulare i toni della sua trasmissione Cartabianca su Rai3. Il tema del Covid 19 è sempre al centro delle discussioni negli studi televisivi: la giornalista cerca di dare voce a tutti i suoi ospiti sia coloro che sono a favore di green pass e vaccini, sia chi ha posizione diverse e discordanti. Tuttavia anche nella puntata di martedì 21 dicembre, la conduttrice ha dovuto alzare la voce per placare la polemica tra due ospiti Luca Telese e Francesco Borgonovo.

Da un lato Francesco Borgonovo che ha fatto sentire la voce degli scettici sul Green Pass, dall’altro Luca Telese che è di opinione opposta. I due hanno avuto un primo battibecco sui numeri della pandemia, che vengono speso interpretati, in un modo o nell’altro, per avvalorare l’una o l’altra tesi. Borgonovo è apparso teso durante la discussione perché il microfono gli è stato spento mentre ancora parlava. Un errore tecnico, stando a quanto affermato da Bianca Berlinguer, al quale però il giornalista non sembra credere totalmente.

I dubbi di Borgonovo nascono dal fatto che, memore dello scontro della settimana precedente, Bianca Berlinguer ha promesso che in caso di toni accesi avrebbe chiuso i microfoni. Ostacolo superabile, ma a un certo punto Luca Telese mostra alla telecamera il suo telefono con la curva dei decessi di quest’anno in calo rispetto all’anno scorso “E Borgonovo parla, io non lo so…”, dice Telese. Bianca Berlinger entra a gamba tesa e blocca il giornalista: “Borgonovo parla ed esprime la sua opinione. Qui decido io. Borgonovo lascia perdere, qui non è che decide Telese”.





Francesco Borgonovo, però, coglie l’occasione per rimarcare il fatto del microfono sfumato poco prima: “Borgonovo non parla perché gli avete tolto l’audio mentre Telese pontifica da un’ora. Quindi Borgonovo saluta e se ne va”. Bianca Berlinguer ha cercato di spegnere la polemica, invitando Borgonovo a chiudere quella parentesi, ma l’ospite non è sembrato propenso.

“O fate servizio pubblico o non lo fate. Date spazio anche agli altri”. La conduttrice ha prima rassicurato Borgonovo, poi ha minacciato Telese: “Adesso veramente ti butto fuori”. E poi, davanti all’insistenza di Borgonovo sul microfono spento, Bianca Berlinguer ha sbottato: “Non l’ho toccato l’audio, basta con questa storia. Io non manovro l’audio, lo vedi? Non ho l’audio in mano, ci può essere stato un problema tecnico”. La discussione è proseguita ancora per qualche battuta, finché Bianca Berlinguer non ha dato la parola a Vittorio Sgarbi, che in questa occasione ha invitato tutti a non litigare.