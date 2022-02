Ballerina, coreografa, personaggio tv amatissimo. Carolyn Smith è tutto questo e molto altro. Nata a Glasgow nel 1960 Carolyn si è trasferita in Italia negli anni ’80 dopo essersi sposata con un collega torinese. Ha una rinomata scuola di danza con sedi in diversi Paesi oltre al nostro. Inoltre è giudice internazionale per le danze latinoamericane. Ma ancor più è nota per essere diventata, dal 2007, giudice di “Ballando con le stelle”, il programma condotto su Rai1 da Milly Carlucci che vede esibirsi tanti vip.

Purtroppo nel 2015 Carolyn Smith ha annunciato di aver un tumore maligno al seno. In più di un’occasione ha voluto condividere con il pubblico i momenti di questa difficile battaglia. La primavera scorsa, ad esempio, ha fatto sapere: “Buongiorno. Destinazione Treviso. Stamattina ho il PET e TAC TB. Sto pregando sempre per quelle parole, ovvero è finita. A dopo”. E ha condiviso anche gli hashtag #fuckcancer, #stopcancer, #thinkpositive e #iamsurvivor.

Domenica 13 febbraio Carolyn Smith sarà ospite di Silvia Toffanin a Verissimo. Sarà per lei la prima volta. Purtroppo per i numerosi fan e le tante persone che hanno imparato a voler bene alla ballerina e giudice di Ballando non sono in arrivo buone notizie.





“Non ho ancora finito il mio percorso – le parole di Carolyn Smith – In questo momento ho sospeso la chemioterapia perché ho un’infezione al fegato che non mi permette di proseguire con le cure”. La battaglia contro il male continua. Alla domanda della conduttrice con quale forza riesca ancora a lottare, la vip risponde: “All’inizio era più facile, ma andando avanti mi sento più fragile. I prossimi controlli che farò mi agitano per via della sospensione della chemioterapia: i medici mi hanno detto che senza questa c’è il 65% di probabilità che l’intruso torni”.

Nonostante la stanchezza, il nemico subdolo e questa pessima notizia Carolyn Smith vuole comunque farsi forza e non demordere. Lei non si arrende: “Anche se ho tanti dolori, mi sento bene. Voglio andare avanti e non perdere un minuto della mia vita”. Forza Carolyn, non mollare!