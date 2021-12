Ballando con le stelle, una grave perdita il giudice. Un video in cui la coreografa, molto apprezzata dal pubblico a casa, ha informato i fan di quanto accaduto di recente. A raccontare tutto è stata Carolyn Smith, che ha deciso di sfogare la sua rabbia senza omettere i dettagli dell’incresciosa vicenda.

“Se avessi fatto questo video quando l’ho saputo, avrei fatto brutte figure”, afferma la coreografa colta dallo sconforto. Prima di raccontare nel dettaglio quanto è accaduto, Carolyn Smith ha dovuto razionalizzare la triste vicenda.

“Da alcuni giorni – dice – Mikee zoppicava. Un giorno stava bene, poi quello dopo stava male. Col tempo la situazione è andata peggiorando, così ho chiesto a mio cognato di portarlo dal veterinario ed abbiamo scoperto che qualcuno gli aveva sparato”.





Mikee è il labrador di dieci anni che purtroppo ha chiuso per sempre i suoi dolci occhietti. Per il giudice di Ballando, Mikee era “il cane più buono del mondo”. Poi il giudice svela cosa è accaduto. A uccidere Mikee “un fucile di quelli che servono per sparare a uccelli e anatre”. La stessa arma, inoltre, “ha sparato anche a quelli di mio cognato”, svela Carolyn.

“Io dico a questa persona di stare molto attenta perché sto facendo le indagini e se ti trovo sono ca*** amari. Sto cercando di non bestemmiare e di stare calma. Questo pezzo di mera ha sparato ed io ho una idea di chi è. Deve stare molto attento”, queste le parole della Smith.

E ancora: “Solo un uomo di me*** può sparare a un cane pacifico e buono come Mikee per nessuno motivo. È rimasta una pallottola di piombo dentro, non potevano operare perché rischiava a perdere la gamba! Non dico altro perché posso andare troppo oltre”.