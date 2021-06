Da quando ha scoperto la malattia Carolyn Smith ha sempre raccontato tutte le tappe della sua lotta contro il tumore. Ha sempre reso partecipi i suoi follower di tutte le sue battaglie per sconfiggere questo ospite indesiderato. E lo ha fatto con grande carattere e determinazione diventando un modello da seguire per tutti coloro che quotidianamente affrontano questo tipo di esperienze. Qualche mese fa si è nuovamente sottoposta alle cure.

“Finite le feste pasquali, si torna alla vita normale. La vita normale… è esattamente com’era prima di Pasqua! Daje! È una nuova giornata e la affronto con positività e con un sorriso! Un abbraccio a tutti”. Qualche giorno fa si è fatta una foto insieme a suo marito mentre viaggiano a bordo della loro auto e ha spiegato nei dettagli cosa stava per fare: “Buongiorno. Destinazione Treviso. Stamattina ho il PET e TAC TB. Sto pregando sempre per quelle parole, ovvero è finita. A dopo”. E ha condiviso anche gli hashtag #fuckcancer, #stopcancer, #thinkpositive e #iamsurvivor. Poco dopo è stata travolta da un affetto commovente da parte degli utenti, che la incitano ormai da tantissimi mesi.



In tanti l’hanno incitata scrivendo: “Tesoro forza, non mollare proprio adesso”, “Prego per te, sempre in ansia, un bacione grande”, “Coraggio, vedrai che andrà tutto bene”, “Preghiamo tutti per te”, “Incrociamo le dita e ti auguriamo con tutto il cuore che possa andare tutto bene”, “Forza Carolyn, siamo praticamente tutti con te”, “Sii forte”.





Nelle ultime ore ha nuovamente utilizzato i social per informare i suoi follower sulle sue condizioni di salute: “Oggi sto andando all’IDI per fare il trattamento e poi mi dicono cosa fare – ha premesso la presidente della giuria di Ballando con le stelle -. “Il fatto è che devo fare chemioterapia questa mattina e forse devo continuare”. Carolyn Smith comunque continua a non perdere buon umore e ottimismo e nelle Instagram Stories ha aggiunto: “Ho cercato di sorridere”. Carolyn Smith non perde il sorriso e poco dopo ha pubblicato una foto in ospedale con in cui fa il segno di vittoria con le mani.

“Tac e pet sono andati bene, i medici sono contentissimi ma il tipo di tumore che ho avuto è molto aggressivo e il rischio è troppo alto per fermare la chemioterapia biologica: se smetto adesso il 60% delle probabilità è di avere una recidiva ed è una percentuale troppo alta per me, non voglio rischiare”, ha raccontato Carolyn Smith: “I medici mi hanno detto di continuare, non si sa fino a quando. La cosa positiva è che nel caso di recidiva adesso c’è un farmaco sul mercato per il tipo di tumore che ho avuto”.