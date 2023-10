Carolyn Smith e la notizia sul tumore. Come molti sanno la coreografa e ballerina scozzese sta lottando da diverso tempo contro il terribile male. La presidente della giuria di Ballando con le Stelle ha spesso aggiornato i suoi fan sulle sue condizioni di salute. Dal 2015 è alle prese con una recidiva del tumore maligno al seno. Carolyn ha voluto sensibilizzare il pubblico partecipando a diverse campagne invitando le persone a non smettere di combattere.

Carolyn Smith ha più volte condiviso i momenti più importanti di questa lotta. Anche se ha attraversato periodi difficili non ha mai smesso di svolgere le attività che più ama o di dedicarsi a famigliari e amici. Ha anche annunciato di aver fatto “pulizia” nella sua vita eliminando le persone tossiche. Tuttavia in una recente intervista al settimanale Gente ha fatto un annuncio ai suoi fan dando l’ennesimo aggiornamento sul suo stato di salute.

Leggi anche: “Toccato il fondo”. Carolyn Smith e il tumore, parole choc dall’ospedale: “Come sto”





Carolyn Smith e la battaglia col tumore: l’ultimo aggiornamento

Come purtroppo tante volte accade il tumore è ricomparso. Carolyn Smith lo ha fatto sapere ai suoi fan nell’ultima intervista: “Il tumore al seno che sto combattendo dal 2015 è ricomparso, sempre nello stesso posto. È un po’ come se giocasse a nascondino: un po’ scompare un po’ riappare…”. Già da gennaio scorso la giudice di Ballando ha saputo dai medici di doversi sottoporre ad una cura più aggressiva. Oggi svolge la chemioterapia ogni tre settimane.

Il giorno dopo la chemio Carolyn deve fare una puntura per proteggere il midollo e aumentare i globuli bianchi: “E non è una passeggiata” fa sapere la coreografa. Nonostante il suo spirito e la sua energia le ultime notizie sul male hanno finito per gettarla nello sconforto. “Incrina, anche solo per pochi istanti, il mio inguaribile ottimismo da combattente” dice la Smith.

Carolyn Smith ha comunque al suo fianco amici, familiari e pure una persona speciale, Milly Carlucci: “Lei è una donna empatica, umana, piena di garbo”. La giudice ha spiegato di aver ricevuto un grande aiuto da parte della conduttrice subito dopo la diagnosi: “È stata la mia salvezza. Si è attivata subito e mi ha fatto conoscere l’oncologa Adriana Bonifacino: dopo lo screening mi ha detto esattamente quello che avevo e, da quel giorno, mi sta curando. Si può dire che Milly mi abbia salvato la vita, che la danza mi salva la vita ogni giorno. Ballando con le Stelle è un’iniezione di positività, mi dà un’irrinunciabile grinta”. A Caroly Smith e a tutte le persone che stanno combattendo la loro battaglia contro il male vanno gli auguri di poter guarire e vivere serenamente la loro vita.

“Milly non dice la verità”. Ballando con le stelle, la bomba scoppia in casa: la big mette tutto in piazza