Ballando con le stelle, dopo la lite in diretta di sabato scorso non si spegne la polemica tra Carolyn Smith e Selvaggia Lucarelli. Tutto era scoppiato dopo l’esibizione di Andrea Iannone, ex fidanzato di Belen Rodriguez. Un’esibizione che Carolyn aveva definito ‘geniale’: “Mi piace che hai portato il tuo mondo, quello della moto. Complimenti, veramente bello”, aveva detto. Di diverso avviso il giudizio di Selvaggia Lucarelli “Io non sono un tecnico, però se quello che abbiamo visto è geniale, credo che dobbiamo ridiscutere l’aggettivo”.



Tanto è bastato per far scattare Carolyn Smith che aveva immediatamente replicato. “Ognuno ha il suo modo di pensare, ognuno dice la sua. Non criticare e non andare contro quello che dico io. È la mia opinione da tecnico con più di 56 anni di carriera. Io ho la mia opinione, tu hai la tua e non vai contro la mia”. Poi ancora Selvaggia: “Stiamo calmi. Io posso andare contro la tua con i miei mezzi. Dopo sei anni che sono qua, non si può ancora dire che non capisco niente di ballo, forse un po’ di cose le ho viste”.



Poi ha aggiunto: “Tu 56 anni? Non stiamo facendo a gara a chi ha più lungo…il curriculum. Che noia. Allora, bei vestiti, bravi”. Tutto finito? Neanche per sogno. Poche ore fa Carolyn Smith è tornata sull’accaduto dal suo profilo Instagram. “Se qualcuno va oltre ed entra nel merito professionale, è legittimo difendersi, per questo mi sono rivolta in quel modo a Selvaggia”.







Quindi Carolyn Smith ha aggiunto: “Stavo difendendo la mia professione, solo io so quello che ho fatto per arrivare dove sono oggi. Non mi sono mai permessa di giudicare nessuno nel suo ambiente professionale. Rispetto per rispetto. Dopo il mio commento ad Andrea Iannone, questo rispetto è mancato nello studio e di conseguenza anche sui social, dove mi hanno insultato dicendomene di cotte e di crude, oltre la decenza”.



“Addirittura mi hanno chiesto di tornare a casa, perché non ho la padronanza della lingua italiana – prosegue Carolyn Smith -. Lucrezia è riuscita a fare in modo che Andrea restasse concentrato sulla coreografia. Resto sulla mia affermazione e lo dirò finché sono viva. Sono un tecnico con 56 anni di esperienza, lo dico sempre”. E Selvaggia? Ha risposto alla sua maniera pubblicando uno screen che immortala le risate di Carolyn Smith a una battuta sul suo conto.