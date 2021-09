“Il mio regalo per te…”. Carolina Marconi fa crollare Silvia Toffanin: lo studio esplode in un lungo applauso

Carolina Marconi, il racconto della dura battaglia contro il tumore. Sono mesi che lotta la sua dura battaglia mostrando il sorriso e il suo desiderio di uscirne vincente. Carolina Marconi di recente è stata ospite a Verissimo ed è proprio nel salotto di Silvia Toffanin che ha raccontato tutto entrando nel dettaglio.

Il tumore al seno ma anche la voglia di lottare senza perdere le speranze: l’ex gieffina è un esempio di coraggio e forza per molte donne, che come lei, hanno dovuto fare i conti con un terribile male. Dopo un intervento di 8 ore, è arrivato anche il momento della chemioterapia.

Carolina Marconi nello studio di Verissimo ha raccontato gli istanti in cui ha appreso la notizia della malattia: “Quando i medici mi hanno detto della malattia io ho risposto: ‘non ho tempo per un tumore, io devo fare un figlio’”.





Si scopre oggi, dunque, che solo pochi mesi prima di essere a conoscenza del tumore, Carolina Marconi avrebbe dovuto sottoporsi alla fecondazione assistita, ma il suo sogno si è bruscamente interrotto: “È stato come un fulmine che mi ha trafitto il cuore”.

“Quando me l’hanno detto sono scappata nel bar della clinica e ho iniziato a piangere (…) Ho avuto paura all’inizio, ora ho una grande carica”. Tra non molte settimane, per l’ex gieffina, arriverà l’ultimo ciclo di chemioterapia. Quel 10 novembre, dichiara davanti alle telecamere televisive “farò una di quelle feste che si ricordano”. “Questo è il mio regalo per te”, annuncia Silvia Toffanin, e poi manda in onda una clip con i momenti più belli della sua vita.