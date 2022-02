Poche settimane fa Carolina Marconi aveva annunciato l’annuncio del suo primo libro. Lo aveva fatto con un post sui social, diventato la sua cassa di risonanza. Raccontava: “Questo è il primo libro nel quale scrivo la mia prima dedica ..che voglio dedicare a tutte le mie pelatine, a tutte le donne che non hanno mai mollato ,a tutti gli amici di instagram che non mi hanno mai fatto sentire sola riempendomi d’affetto nel momento più difficile della mia vita…questo non è il mio libro ma “il nostro “libro…senza di voi non sarei mai riuscita a realizzarlo GRAZIE vi voglio bene… per sempre la vostra Pelatina”.



Un momento felice dopo una lunga rincorsa iniziata dopo la scoperta del cancro. Una sfida che ha fiaccato Carolina Marconi che non ha mai mollato. E, all’inizio del nuovo anno, avvolgeva tutti con la sua positività. “Sicuramente è stato un anno difficile x tutti noi per colpa di questo COVID maledetto … purtroppo personalmente mi ha messo a dura prova anche con il tumore …”.



Quindi Carolina Marconi continuava: “L’ unica scelta che avevo era di essere forte e combattiva…ora vedo La vita con un’altra prospettiva, vivo veramente come se fosse l’ultimo giorno su questa terra ,cerco di godermi e condividere il mio tempo con le persone care .. il rancore, la vendetta, la negatività non fanno più parte del mio vocabolario…”. Ora Carolina Marconi ha annunciato di avere il Covid.







“Ciao ragazzi come state? Beh io sono ancora a casa ..dopo tanti giorni anche io con il covid per fortuna il peggio sembra sia passato ..ho avuto la febbre ,male alle ossa ed un dolore costante in testa che nn finiva mai …ma ormai tutto eà risolto…sto benone …💪🏽❤️il covid nn e’ una semplice influenza ..sono stati giorni davvero brutti x fortuna avevo le 3 dosi di vaccino …”. Ha scritto Carolina Marconi.



E ancora: “Nel frattempo colgo l’occasione per ringraziare tutti voi ..settimana scorsa eravamo al 9 posto come libro più venduto di genere vario in Italia e soprattutto grazie x le vostre recensioni, tutte belle anche le critiche sono ben accette🤪..chiaramente non sono una scrittrice ,ho voluto comunque raccontare con semplicità lo spirito di come ho cercato di affrontare la mia battaglia più difficile perché la vita è troppo bella e va difesa con forza e determinazione anche quando ci mette a dura prova .. vi Voglio bene la vostra Rasatina❤️”.