“Inizio la chemio a metà giugno”. Carolina Marconi è stata protagonista in tv anni fa come concorrente del Grande Fratello 4 e ora l’attrice e showgirl di origine venezuelana racconta ai fan di Instagram la sua lotta contro il cancro iniziata il 24 marzo scorso, quando i medici le hanno diagnosticato un tumore al seno, e l’operazione.

“Ricordo quando i medici me l’hanno detto: mi si è gelato il sangue e sono scappata di corsa come una furia sbattendo la porta, sono andata al bar della clinica scoppiando in un pianto senza fine, i pensieri mi tormentavano”. “Mi sentivo finita come donna, distrutta mi mancava l’aria, ero persa”, svela ancora Carolina, 43 anni. Poi si è calmata, ha metabolizzato la notizia e i medici le hanno consigliato di operarsi il prima possibile.



L’intervento il 6 aprile scorso: “Ho affrontato un’operazione difficile durata più o meno 8 ore perché oltre all’esportazione del tumore dovevo ricostruire anche la mammella… ebbene sì ho sacrificato la mia mammella per evitare la radio”. Prima di addormentarsi la ex gieffina ha scritto ‘ti amo’ a tutte le persone a cui vuole bene. Aveva paura di non svegliarsi più ma “l’intervento è andato bene mi sono svegliata salva”.





La ripresa “è stata dura” dice ancora Carolina Marconi ma poi “purtroppo è uscito l’esame istologico…devo fare per forza la chemio per 6 mesi per prevenzione”: “Il 4 maggio mi è ricrollato ancora il mondo addosso. Perché non era finita lì ma va bene così mi ero promessa che avrei affrontato tutto con serenità coraggio e determinazione…sono momenti di vita che vorrei non ti accadessero mai ma combatterò e tornerò a sorridere come sempre”.

“Non vi nascondo che un po’ rosico perché mi cadranno i capelli con la chemio l’ho sempre portati lunghi ma non è un problema, cresceranno. Mi divertirò a cambiare i look con le parrucche in questi mesi. Sicuramente perderò anche le mie ciglia ma non è un problema ci sono sempre le ciglia finte che posso sempre incollare”. “Comunque io sto bene e affronterò tutto con tranquillità l’atteggiamento per queste situazione è non perdere mai l’entusiasmo come i bambini e il sorriso perché tutto si risolve e si combatte!”, conclude Carolina Marconi.