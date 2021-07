“Finalmente sposi”. La conduttrice e il musicista all’altare dopo 13 anni e 2 figli insieme. Tra gli invitati tanti volti vip

Fiori d’arancio per la coppia Vip. Il volto della serata finale dell’Eurovision Song Contest e l’ex leader del gruppo musicale hanno coronato il sogno di una vita, proferendo dopo tanti anni il fatidico ‘si’. Insieme non solo nella vita di tutti i giorni, ma anche colleghi ai microfoni radiofonici e complici nel percorso professionale, affrontato sempre con la voglia di dare il meglio di sé, senza perdere per questo il gusto del divertimento.

Ovviamente stiamo parlando proprio di Carolina Di Domenico e Pierluigi Ferrantini, che dopo ben tredici lunghi anni di fidanzamento, hanno finalmente celebrato la splendida giornata delle nozze con un seguito di amici e colleghi Vip pronti a gioire e gettarsi tra le braccia della festa più attesa. Tanti i presenti, tra cui Pierfrancesco Favino e la moglie Anna Ferzetti, Roberta Lanfranchi, Lillo Petrolo e Federico Russo.

Un amore che ha avuto radici sempre più forti, non ultimo con la nascita del primo figlio Pietro avvenuta nel 2008, e di un secondo figlio, Andrea, dopo soli 3 anni, ovvero nel 2011: “Credo che diventare mamma cambia il tuo approccio inevitabilmente perché cambiano le tue priorità. Il lavoro diventa valvola di sfogo, di riposo dai ritmi di mamma che a volte possono essere anche più pesanti del lavoro ma non ho accettato, e non lo farò in futuro, impegni che mi tolgano troppo tempo a loro”, ha raccontato Carolina Di Domenico.





“Il motivo per cui sono felice, per cui non mi sento mai sola, per cui tutto ciò che succede è solo un altro ostacolo da superare ma con te mi sento già dall’altra parte. Ti amo”, ha scritto di recente durante in occasione del giorno del compleanno, a conferma di un amore davvero esemplare reso indissolubile grazie alla complicità costruita nel tempo.

E sempre a proposito della dedizione alla famiglia, tesoro più prezioso, Carolina Di Domenico aveva confidato durante un’intervista rilasciata per La Gazzetta: “Cerco di non trascurare gli aspetti importanti del mio ruolo di mamma e di far tesoro di quello che ho vissuto da bambina per non dimenticare che lo sono stata anche io, con tutto quello che comporta. Mi sento già molto fortunata e spero che la mia famiglia possa continuare ad essere serena per lungo tempo. Questo il mio sogno”. Un sogno, più che realizzato.