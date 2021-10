Incidente super hot (davanti a tutti) per Carmen Russo. L’occhio del GF Vip finisce proprio lì: “Oddio!”

Gli ultimi giorni al Grande Fratello Vip sono stati davvero scoppiettanti. Tra discussioni, faccia a faccia, passioni che esplodono e ritorni di fiamma ne abbiamo viste davvero tante. Tra i protagonisti c’è senz’altro Manuel Bortuzzo che prima ha commosso tutti suonando al pianoforte una canzone di Ultimo. Poi ci sono stati due baci e tante coccole tra l’ex nuotatore e Lulù Selassiè. La principessina ha visto dunque trionfare la sua pazienza e la sua perseveranza.

Non sono mancate le scintille con Patrizia Marigliani, mamma di Nicola Pisu, che ha affrontato Miriana Trevisan. E poi ancora i momenti hot tra Sophie Codegoni e Gianmaria Antinofli, insomma davvero tanta carne al fuoco. Dulcis in fundo la discussione tra Katia Ricciarelli e Jo Squillo con l’intervento al GF Vip Party di Tommaso Zorzi che ha letteralmente asfaltato la cantante lirica. Nella Casa, però, c’è spazio anche per qualcosa di ben più leggero che ha attirato l’attenzione dei telespettatori.

Mentre stava bevendo tranquillamente con le altre inquiline, in un momento di totale relax, a Carmen Russo è capitato un incidente hot. Il portale Very Inutil People ha condiviso su Instagram la scena che davvero buffa: la showgirl ha il bicchiere in mano beve un sorso e bum! Improvvisamente la camicetta si sbottona e il suo prosperoso decollete è in bella vista.





Nella didascalia al video si ironizza: “Cosa c’era in quel bicchiere. #hulk #gfvip #grandefratellovip #ragazze”. Esattamente come il forzuto supereroe verde anche a Carmen Russo la camicetta sembra letteralmente strapparsi. La ballerina resta in reggiseno, se ne accorge ed esclama: “Mh, oddio!”. Si scusa anche con gli altri vipponi. Ma in realtà nessuno sembra essersi accorto di nulla. A casa, invece, il pubblico si è accorto eccome di questo episodio.

C’è chi scherza sulle prosperose forme di Carmen Russo: “Ne vorrei due litri grazie”. Un utente ironizza sul contenuto del drink: “Qualunque cosa fosse la voglio anche io”. Ma c’è anche chi lancia una frecciatina a Carmen: “Quando ti ostini a voler comprare taglie più piccole 😂”. Insomma l’incidente hot di Carmen Russo non è passato proprio inosservato. D’altra parte meglio questo che il brutto scontro che l’aveva vista protagonista con Katia Ricciarelli…