Carmen Di Pietro, la rivelazione al figlio. Un rapporto madre-figlio che sta continuando ad attirare l’attenzione del pubblico ma anche degli opinionisti, visto che di recente è stata la stessa Vladimir Luxuria ad aver manifestato la sua approvazione in merito al giovane naufrago. Nel dettaglio, la confessione di Carmen ad Alessandro ha suscitato qualche dubbio nel figlio. Ecco cosa è successo.

Carmen Di Pietro ha un legame davvero speciale con il figlio Alessandro e di questo la naufraga ha dato spesso prova, pur correndo il rischio di apparire una madre troppo apprensiva. Ma di recente, in atmosfera del tutto confidenziale, mamma Carmen, se così si può dire, è stata ‘tradita’ dalle sue stesse parole.





La naufraga ha confidato al figlio Alessandro: “Sono andata a cena con uno e mi parlava della moglie da andare a trovare al cimitero”. Una confessione che ha subito sollevato qualche dubbio in Alessandro che ha così voluto vederci chiaro, ma su cosa? Carmen Di Pietro pare abbia sempre sostenuto di essere single da ben 7 anni.

Insomma, per Alessandro i conti non tornano e ha fatto di tutto per apprendere dalla madre a quando risaliva il racconto. Carmen ha ammesso davanti ai naufraghi di essere protettiva nei riguardi del figlio per non permettere che qualcosa possa distoglierlo dagli studi. Una preoccupazione lecita, alleggerita dal tono scherzono dei compagni di avventura sull’Isola.

Aspetti caratteriali di una madre che non sempre incontrano il parere positivo da parte del pubblico ma che Carmen continua a manifestare con pura spontaneità. Nonstante le critiche che possa ricevere, la naufraga continuerà ad agire nel bene del figlio. I segreti? Forse alle volte è meglio proteggere anche quelli.

