Quel suo meraviglioso balletto, oramai un cult senza tempo. Le sue battute e quel divertente rapporto col cugino scapestrato. Parliamo di “Willy, il principe di Bel Air”, a sit com statunitense, che ha permesso al suo pubblico di conoscere, amare ed apprezzare Will Smith. Ma in questo caso non vogliamo parlare di uno degli attori più famosi di Hollywood, ma di un ruolo cosiddetto ‘minore’, quello di Carlton. Era settembre ed era il 1990 quando, per la prima volta in assoluto, andava in onda questo telefilm americano che nel corso degli anni ha riscosso un successo davvero impressionante sin dalla sua prima puntata.

Oggi, a oltre 30 anni dalla messa in onda dell’ultima puntata, continua ad essere ricordata con immenso affetto. Innumerevoli gli artisti che hanno composto il cast. Tra questi, non si può fare a meno di citare il simpaticissimo Carlton. Era il cugino ricco di Willy, simpatico ed impacciato. Tante volte riusciva a rubarsi la scena con delle battute davvero simpatiche, ma soprattutto con quel suo modo di ballare epico. Ma in tanti si chiedono: com’è diventato oggi il giovane Carlton?

Tanto per cominciare chiamiamolo per nome, il suo vero nome. All’anagrafe si chiama Alfonso Ribeiro ed oggi ha ben 49 anni. Ma non temete, non è che sia cambiato poi troppo da allora. Era esattamente il 1996 quando, dopo ben sei stagioni, la sit-com giungeva al termine. E nonostante siano passati anni, l’attore non è affatto cambiato.





E a rendercelo noto è stato proprio il diretto interessato sul suo canale social ufficiale. È proprio qui che non possiamo fare a meno di notare un unico dettaglio: è rimasto identico! In seguito alla sit-com, Ribeiro ha continuato la propria carriera in televisione, partecipando a numerose trasmissioni, e a un reality show in veste di concorrente.

È apparso in un episodio della serie TV di Disney Channel A tutto ritmo e nella serie TV di Nickelodeon Big Time Rush. Il 26 novembre 2014 vince in coppia con la ballerina statunitense Witney Capri Carson, il reality show Dancing with the Stars prodotto dalla ABC, l’equivalente del nostro Ballando con le stelle, in pratica.