Carlotta Mantovan è la vedova di Fabrizio Frizzi, il popolare conduttore scomparso nel 2018. La sua morte ha lasciato un vuoto enorme sia nei familiari che per il pubblico che tanto amava la sua gentilezza e la sua eleganza in tv. Oggi l’ex concorrente di Miss Italia ha 40 anni e vive in Francia con la figlia Stella (9 anni) avuta dalla relazione con Frizzi. “È stata una scelta difficile ma ben ponderata. Avevo bisogno di prendermi cura di me e di Stella. Avevo bisogno di prendere una pausa dalla vita romana e dalla tv. Avevo bisogno di rifugiarmi nella natura. Oggi sto bene, questa decisione mi ha fortificato e sono anche pronta a tornare. Mi piace che Stella viva a contatto con gli animali e con la natura. Le ho trasmesso la mia passione per i cavalli”, ha detto nell’intervista a Verissimo andata in onda domenica 30 ottobre.

Nello studio di Silvia Toffanin è sbarcata con un largo sorriso e con la promessa di non versare alcuna lacrima. E così è stato: Carlotta, nonostante le clip struggenti dedicate a lei e a Fabrizio, è riuscita nel suo intento, senza mai cedere. “Cerco di fare una vita appieno e di andare avanti con positività. Mi dicono che qui piangono a tutti, ma io non voglio piangere perché ci tengo, per Stella. Voglio essere una mamma forte, un’ancora di salvezza e di protezione per lei”, così ha esordito Carlotta Mantovan che ha poi ribadito che la figlia resta il motore della sua vita.

Carlotta Mantovan oggi vive all’estero: l’ha fatto per la figlia

A Verissimo Carlotta Mantovan ha anche spiegato che con la figlia parla spesso del padre. “Vediamo un prato di fiori gialli e salutiamo papà, lo vediamo nelle piccole cose che per noi invece sono enormi”. E sulla fede, l’ex concorrente di Miss Italia ha spiegato: “Ci credo, oggi più di ieri. Certi segnali non possono essere una casualità. Prima ero più scettica, ora credo”. E di Fabrizio Frizzi dice: “Era la persona onesta, simpatica, sincera che si vedeva in tv. La semplicità e il sorriso erano il suo tratto distintivo, ma dietro a quel sorriso c’era tanto studio. Era un grandissimo lavoratore. Fabrizio avrebbe avuto figli anche prima e Stella è venuta nel momento nel quale era opportuno, il destino ce l’ha portata nel giusto momento”.

Il nome Stella Frizzi è stato scelto da entrambi: “Avevamo sempre detto che sarebbe stata la nostra Stella, è stato tutto molto naturale”. Il pubblico di Verissimo ha tributato un forte, grande e lungo applauso in onore di Fabrizio Frizzi. Di recente ha pubblicato un video su Instagram in cui mostra la figlia che suona il piano del papà.

La mamma scrive orgogliosa: sul piano di papà, grandi emozioni. Tanto è bastato per raccogliere moltissimi mi piace e commenti entusiastici da parte dei follower: “Bravissima, come il papà che sarà orgogliosissimo di questo suo capolavoro” scrive un utente. “Stella ha ereditato il talento nel canto del papà: canta benissimo, ama ballare, quindi ha un talento da showgirl”, ha affermato Carlotta Mantovan. Solare e socievole, Stella frequenta la quarta elementare e se continua così chissà che un giorno non la vedremo davvero protagonista nel mondo dello spettacolo esattamente come il famoso papà.