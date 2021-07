Nei giorni scorsi Carlo Conti ha ufficializzato tutto il casto del programma ‘Tale e Quale Show’, che inizierà tra un paio di mesi. Ma non tutti hanno accettato la corte del conduttore Rai, che anzi ha subito un clamoroso no. E il diretto interessato ha rotto il silenzio in queste ore riferendo quali sono stati i motivi che lo hanno spinto a non accettare questa proposta, che per tanti altri è allettante ma che per quest’uomo è stata ritenuta non idonea al suo momento professionale. E non mancheranno le polemiche.

Ecco il cast con i nomi dei partecipanti a Tale e Quale Show 2021. Ciro Priello: comico e attore dei The Jackal; Dennis Fantina: cantante e vincitore di Saranno Famosi nell’edizione 2001/2002; Biagio Izzo: attore e comico

Gemelli di Guidonia: trio napoletano comico e musicale composto dai fratelli Pacifico, Gino ed Eduardo; Alba Parietti: conduttrice, scrittrice e showgirl; Federica Nargi: modella ed ex velina di Striscia la Notizia; Deborah Johnson: cantante; Stefania Orlando: conduttrice, cantante e showgirl; Francesca Alotta: cantante.

Poi Pierpaolo Pretelli: modello, cantante ed ex velino di Striscia la Notizia. Insomma, nomi di prim’ordine, se non fosse che, come è spesso accaduto negli ultimi mesi, il cognome di Pierpaolo sia stato storpiato in ‘Petrelli’ piuttosto che ‘Pretelli’. L’errore è subito stato notata dagli utenti di Instagram, molti dei quali hanno provveduto a sottolineare la gaffe. Ma Carlo Conti, come detto poco fa, è stato costretto anche a subire una risposta negativa da parte di un personaggio noto nel mondo della tv.





A rifiutare ‘Tale e Quale Show’ e l’offerta di Carlo Conti è stato l’ex concorrente del ‘Grande Fratello Vip’, Stefano Sala, che ha motivato così la sua decisione: “Perché credo che sia un programma che puoi fare a fine carriera. E non credo sia un programma adatto a me. Nel senso, sei mascherato, devi imitare la voce di altri, preferisco farlo più avanti”. Dunque, la sua volontà è quella di provare altre trasmissioni che siano maggiormente adeguate agli standard che ha voglia di raggiungere.

Durante l’ultimo ‘GF Vip’, dove c’era l’ex Dayane Mello, molti fan della brasiliana hanno notato che sulla pagina del modello è comparsa una foto di Tommaso Zorzi, ma nessun riferimento al percorso della sua ex fidanzata e madre di sua figlia Sofia. Anche lui ex concorrente del Grande Fratello Vip, Sala ha scritto nelle sue Instagram story un messaggio per il vincitore, Tommaso Zorzi: “Paga da bere”.