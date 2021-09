Manca davvero poco e Carlo Conti tornerà protagonista in prima serata su Rai 1. A partire dal prossimo 17 settembre inizierà infatti ‘Tale e Quale Show 2021’, la trasmissione seguitissima dal pubblico. Personaggi famosi si travestono e imitano dei cantanti, dando vita spesso e volentieri a performance artistiche molto divertenti e interessanti. E il conduttore televisivo è adesso uscito allo scoperto e ha svelato alcune delle principali novità che ci saranno in questa attesissima edizione.

Nelle scorse ore ha svelato un retroscena su Vanessa Incontrada: “Lei è la spontaneità, l’immediatezza. Noi andiamo al di là del copione, giochiamo con quel che accade sul palco e lei sa sempre cogliere l’attimo. La prima volta che conducemmo i Seat Music Award mi diede un besito, un bacino sulle labbra. Mi sorprese così tanto che diventai rosso, nonostante la mia abbronzatura”. Pertanto quest’anno Carlo Conti e Vanessa Incontrada hanno un motivo in più per festeggiare: è la decima conduzione consecutiva in coppia.

In un’intervista rilasciata a ‘Tele Sette’, Carlo Conti ha replicato alle accuse fatte sul black face e ci sarà quest’anno l’artista afroamericana Deborah Johnson proprio per stoppare ogni tipo di polemica. E lui ha dichiarato a questo proposito: “A Tale e Quale Show non abbiamo mai mancato di rispetto a nessuno”. Quindi, non accetta assolutamente le speculazioni sul suo conto e sul suo affezionato programma, pronto a ripartire con grandi novità e con ambizioni decisamente grandi.





Carlo Conti ha quindi rivelato alcune delle novità che si presenteranno davanti agli occhi del pubblico: “Ci saranno tante novità a Tale e Quale Show. Una su tutte il numero dei protagonisti, 11. Tra cui i Gemelli di Guidonia che, esibendosi in gruppo, potranno imitare band e gruppi. Dai Bee Gees al trio Fedez-Berti-Lauro”. Una trasmissione tutta da seguire con attenzione e la speranza del presentatore Rai è ovviamente quella di confermare e, se possibile, migliorare gli ascolti stupefacenti.

Sono ufficiali da tempo i tre nomi in giuria: Loretta Goggi, Cristiano Malgioglio e Giorgio Panariello. Non sappiamo ancora chi sarà il quarto giudice, ma di sicuro non Vincenzo Salemme, volto storico dello show che per via di altri impegni lascia dopo tre stagioni il suo posto a Cristiano Malgioglio, che rappresenta dunque la novità di questa decima edizione del format in onda come sempre il venerdì sera su Rai1.