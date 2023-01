“C’è la conferma”. Carlo Conti, tutti sapevano già: è un colpo che fa malissimo

Carlo Conti, brutta notizia per il conduttore ed il suo Tale e Quale show. Il programma in onda su Rai 1 non ha infatti retto il confronto con Maria De Filippi. Scrive Davide Maggio come nella serata di ieri, sabato 7 gennaio 2023, su Rai1 – dalle 21.33 alle 0.07 – il ritorno di Tali e Quali ha conquistato 3.252.000 spettatori pari al 18.89% di share. Su Canale 5 – dalle 21.22 alle 0.37 – la prima puntata della nuova edizione di C’è Posta per Te, con ospiti Can Yaman e Antonino Cannavacciuolo, ha raccolto davanti al video 4.898.000 spettatori pari al 30.16% di share (Buonanotte: 2.351.000 – 31.75%).



Il people show ha ottenuto il 32.96% nei 15-64, il 41.4% nei 15-34, e il 27.17% negli over 55. Su Rai2 il documentario La Bella Stagione, sulla Sampdoria di Vialli e Mancini, ha catturato l’attenzione di 737.000 spettatori (3.98%). Su Italia1 Cattivissimo Me 2 ha intrattenuto 824.000 spettatori con il 4.34% di share.

Leggi anche: “Ma dove va?”. C’è posta per te, Maria De Filippi abbandona lo studio durante il programma (VIDEO)





Carlo Conti sconfitto nella gara degli ascolti: De Filippi inarrestabile



Su Rai3 la nuova edizione di Città Segrete ha raccolto davanti al video 1.184.000 spettatori pari ad uno share del 6.91%. Su Rete4 Gran Torino è stato visto da 525.000 spettatori con il 2.88% di share. Su La7 il film Giochi di Potere ha interessato 386.000 spettatori con il 2.07%. Su Tv8 Un Incontro Regale è stato seguito da 365.000 spettatori con l’1.9% di share.



Sul Nove Il Monaco segna 241.000 spettatori (1.3%). Per quanto riguarda Carlo Conti Martina Cascio ha vestito i panni di Adele ieri sera, nella primissima di Tali e Quali 2023, ed ha conquistato la vetta della classifica. È stata lei la protagonista della puntata: al secondo posto Francesco Pasculli che ha interpretato Ligabue, al terzo Stefano Cannone che ha imitato David Bowie.



Carlo Conti ha annunciato le imitazioni della seconda puntata: “Avremo Vasco Rossi, Noemi, Jovanotti, Elisa, Fausto Leali, Cristina D’Avena, The Rolling Stones, Michele Bravi, Celia Cruz, Ivan Graziani, John Travolta e Olivia Newton John”. Insomma, ci sarà da divertirsi.