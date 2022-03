“Cosa ho visto in camerino”. Arisa e Vito Coppola, il retroscena nel dietro le quinte del Cantante Mascherato

Il Cantante Mascherato, la rivelazione inedita del dietro le quinte. Un retroscena che affiora dall’ultima edizione del programma di successo di Milly Carlucci Ballando con le stelle che accende i riflettori sui nomi dei vincitori. Insieme sul podio, Ariso e Vito Coppola, hanno illuminato l’intero palcoscenico, ma da quel momento non si è smesso di parlare di loro: un rapporto speciale a legarli quasi sin da subito e oggi la rivelazione che ‘scotta’ da parte del maestro di ballo.

In tanti avrebbero scommesso su un grande amore tra di loro, anche alla luce delle parole di stima e di gratitudine che dal programma ad oggi si sono sempre reciprocamente scambiate. Ma la coppia ha davvero deciso di mettere uno stop alla frequentazione lontano dai riflettori del palcoscenico? Alla domanda avrebbe risposto Vito Coppola, svelando qualche dettaglio in più sul rapporto attuale con la cantante.

“Non stiamo insieme. Ci siamo fatti del bene e ancora ce ne faremo. Ci vediamo sempre e tra noi c’è un’intesa fuori dall’ordinario. Ci capiamo senza parole, basta uno sguardo. Ci piacciamo tantissimo”, sarebbero le parole rilasciate sul conto di Arisa da Vito Coppola nel corso dell’intervista per NuovoTv. Ma non finisce qui.





Un retroscena inedito svelato da Vito Coppola spiegherebbe cosa è accaduto nel dietro le quinte de Il Cantante Mascherato: “Quando ho visto un mazzo di fiori sulla sua postazione al Cantante mascherato volevo sapere chi glieli avesse regalati ma non me lo ha detto”, ha ammesso Vito Coppola per poi aggiungere: “Geloso? Certo! Ma non so chi lo sia di più, se io o lei. Ma non siamo fidanzati”.

Progetti per il futuro sentimentale e professionale del ballerino? Vito Coppola risponde senza filtri anche a questa ulteriore domanda: “Non faccio progetti ma mi piacerebbe proseguire con Ballando con le stelle”, lasciando le questioni di cuore, forse, ancora per un po’ in sospeso.