Momento estremamente toccante in televisione. Nel corso della puntata di Belve di martedì 14 marzo andrà in onda un’intervista molto struggente di un personaggio famoso, che ha annunciato di avere una malattia. Le anticipazioni sono state riferite dal sito DavideMaggio, che ha fatto commuovere migliaia e migliaia di persone, che ora non attendono altro che ascoltare le parole integrali della donna. Stiamo parlando di Concita De Gregorio, che ha purtroppo scoperto di avere un tumore.

Un vero e proprio dramma, del quale nessuno ne era finora a conoscenza. Ha scelto la trasmissione di Rai 2 di Francesca Fagnani per svelare tutti i dettagli. Concita De Gregorio è stata colpita da un tumore e ha anche aggiunto qualche informazione su quando si è resa conto di essere ammalata. Davvero emozionante il suo racconto, con il pubblico che ha inoltre apprezzato notevolmente la sua forza di volontà nell’affrontare questa grave patologia che inevitabilmente l’ha segnata non poco.

Concita De Gregorio colpita da un tumore: le sue struggenti rivelazioni

Dunque, per Concita De Gregorio un periodo difficilissimo quello vissuto in questi mesi. Il tumore le ha scombussolato la sua esistenza da un momento all’altro, ma lo sta combattendo a testa altissima. A Belve ha affermato: “Ho avuto un cancro, mi sono operata ad agosto ed ora faccio terapia tutti i giorni. Non si può mai parlare completamente al passato. Perché non l’ho detto prima? Volevo evitare che con aria dolente mi chiedessero come stavo. Quello è solo un pezzo della tua vita, non è tutta la tua vita”.

Poi Concita si è anche soffermata su un aneddoto legato sempre alla malattia, ovvero quando ha dovuto spiegare tutto a suo figlio minore: “Volevo farlo di persona, ma a quel tempo facevo una terapia molto fitta”. E ha anche annunciato di utilizzare adesso una parrucca, dopo aver perso i suoi capelli a causa delle cure contro il cancro. De Gregorio, classe 1963, è nota per essere una giornalista, scrittrice, conduttrice radiofonica e televisiva nonché opinionista. Lei è originaria della Toscana, essendo nata a Pisa.

Attualmente Concita De Gregorio, che festeggerà i suoi 60 anni a novembre, è editorialista di Repubblica e in passato è stata la direttrice dell’Unità per 3 anni, precisamente dal 2008 al 2011. Per quanto riguarda la sua vita privata, è unita in matrimonio con Alessandro Cecioni e ha 4 figli. Dal 2021 al 2022 ha condotto In Onda su La7.