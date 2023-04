“Guardate i peli sulla pancia”. Incinta per la prima volta, il volto di Canale 5 mostra il suo ‘pancione peloso’. Poi la spiegazione

“Non è stato facile nascondervi tutto quello che abbiamo passato in questi due mesi ma siamo felici di annunciarvi che è iniziato un nuovo viaggio, il più bello. Presto in 5, non vediamo l’ora di condividere con voi tutte le emozioni di questa folle avventura”. Con queste parole la coppia di UeD aveva annunciato l’arrivo del primo figlio. Una coppia nata nello studio di Maria De Filippi e che ha appassionato il pubblico del dating show.

Natalia Paragoni aveva sceso le scale di UeD per corteggiare lo spagnolo Ivan Gonzalez. Poi la decisione si cambiare. La corteggiatrice aveva capito di provare interesse per l’altro tronista e anche Andrea Zelletta aveva manifestato interesse per quella bellissima ragazza. Dopo le prime esterne, che dimostrarono un feeling innegabile, i due sono usciti insieme dal programma.

Leggi anche: “Dolori ovunque”. Ansia per la vip di Canale 5 incinta, in ospedale a pochi mesi dal parto





UeD, Natalia Paragoni mostra il pancione con i peli

La convivenza e qualche mese fa la notizia dell’arrivo del primo figlio della coppia nata a UeD. Una decina di giorni fa Natalia Paragoni è stata ricoverata e su Instagram ha spiegato il motivo: “Oggi sentivo la pelle tiratissima, che mi tirava molto, e queste fitte qui. Ora non mi sento tirare la pelle, ma ho queste fitte”. “Contrazioni di Braxton-Hicks“, aveva spiegato ancora.

L’ex corteggiatrice di UeD ha sofferto degli spasmi isolati e non ritmici della muscolatura uterina, che provocano una sensazione di morsa a livello dell’addome. Questi “falsi dolori del travaglio” possono essere avvertiti già dal 5° o 6° mese di gravidanza e rappresentano un fenomeno del tutto fisiologico. Natalia Paragoni sta raccontando la sua gravidanza sui social e ha mostrato il suo pancione.

Rispondendo a delle domande dei suoi follower, tramite le box ha mostrato i peli sulla pancia. “I peli sulla pancia crescono di più con la gravidanza?”, ha chiesto una follower dell’ex corteggiatrice di UeD. “Sì, guarda la mia pancia”, la risposta di Natalia Paragoni, con tanto di immagine a testimonianza. Come spiegano molti siti specializzato, gli ormoni della gravidanza rendono i peli più spessi e folti e la peluria cresce anche in zone dove non eravamo abituati a vederla.

Sul sito Bimbi sani e belli, il dottor Gaetano Perrini spiega: “La produzione di ormoni in gravidanza può dare questo tipo di problema cutaneo per l’aumento dell’effetto androgenico, che è transitorio e che normalmente viene meno con il finire della gestazione. Qualora però la peluria dovesse aumentare ulteriormente le consiglio di richiedere una valutazione da parte dell’endocrinologo o del dermatologo. Cari saluti”.