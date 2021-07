Sembra sul viale del tramonto la storia tra Can Yaman e Diletta Leotta. Secondo gli ultimi rumor, infatti, la coppia si sarebbe detta addio. Non si frequentano da settimane e le loro strade sembrano essersi divise. Alessandro Rosica, che cura la pagina di gossip Investigatore Social, ha svelato come sarebbe naufragata la storia d’amore tra i due. “Da dodici giorni sono separatissimi. Circo smontato, tutto finito”, ha svelato Rosica in una diretta Instagram. In effetti nelle ultime due settimane Can Yaman è stato paparazzato sempre da solo in Puglia.

Mentre Diletta Leotta si è fatta pizzicare insieme alle amiche in Sardegna e del fidanzato turco neppure l’ombra. “Hanno litigato ma per il bene di entrambi hanno deciso di rimanere amici, in buoni rapporti”, ha proseguito Investigatore Social. Insomma l’amore tra i due sarebbe tramontato: “Erano troppo nell’occhio del ciclone – ha concluso il blogger – ma l’ufficialità non possono darla perché devono concludere alcune cose con sponsor”.

Un altro dettaglio emerso dal web ha alimentato il gossip sulla fine della storia. La scomparsa del vistoso anello di fidanzamento che Yaman aveva donato alla sua fidanzata. In realtà sin dall’inizio della loro frequentazione, il popolo dei social non ha mai veramente creduto nella veridicità della relazione tra Can Yaman e Diletta Leotta.





Ora l’attore turco si trova in Puglia e sembra felice anche se deve fare i conti con una notizia che non lo farà felice. Can Yaman ha potuto godere di una popolarità strepitosa da quando Daydreamer è approdata su Canale5. Vest i panni del sensuale e tenebroso Can Divit e grazie alla sua grande esposizione mediatica è riuscito a conquistare definitivamente i cuori delle fan. Complice la fine della storia con Diletta Leotta, molte delle fan sembrano averlo abbandonato proprio quando Mediaset ha deciso di mandare in onda Mr Wrong e Love is in the Air.

La battaglia degli ascolti è stata vinta dalla soap con Karem Bursin che, in brevissimo tempo, è diventato un vero e proprio sex symbol. Contemporaneamente, Mr Wrong ha fatto flop e la Rete lo ha relegato ad una sola prima serata settimanale: Bursin è protagonista di numerosi fan club, fa sognare tutti interpretando Serkan Bolat e la relazione con la co-protagonista della serie tv sta dando lustro alla sua carriera. Inoltre l’arrivo in tv di Brave and Beautiful, inoltre, ha dato la stoccata finale a Can Yaman, che finisce in terza posizione sulla scala di gradimento dopo Kivanc Tatlitug, ovvero il bellissimo Cesur.