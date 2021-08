“Finalmente una bella notizia”. Can Yaman, dopo settimane difficili la voce che stravolge tutto

Non sta vivendo momenti facili Can Yaman. Tra indiscrezioni televisive poco carine, con la sua leadership su Canale 5 messa in dubbio e le voci sulla presunta fine della relazione sentimentale con Diletta Leotta, ha avuto addosso da ogni parte ma ora sembra proprio che stia per arrivare il momento di svolta. I fan dell’attore turco sono entusiasti e sperano che questi rumor possano trovare definitiva concretezza nei prossimi giorni. Potremmo essere in presenza di una splendida novità.

Qualche giorno fa tra l’altro qualcuno si sarebbe spaccianto per Can Yaman, infatti è stato in grado di creare un profilo falso per ingannare i fan dell’attore turco. Una vera e propria truffa online, che si spera possa essere sventata il prima possibile. Questo profilo fingerebbe quindi di essere Can Yaman e chiederebbe tra l’altro delle somme di denaro. Un’attività che ovviamente non è assolutamente lecita. E il suo ufficio stampa aveva invitato tutti a denunciare immediatamente alle autorità competenti.

Can Yaman è stato l’autentico protagonista indiscusso per moltissimo tempo grazie a serie televisive Mediaset di successo, ovvero ‘Daydreamer’, ‘Bitter Sweet’ e ‘Mr. Wrong’. Nonostante con quest’ultimo programma ci sia stata una flessione di non poco conto, i vertici del ‘Biscione’ sarebbero pronti a dargli ancora fiducia perché credono nelle sue potenzialità. Ed è per questa ragione che è uscita fuori una notizia che farebbe felici milioni di persone, pronte a festeggiare al momento dell’ufficialità.





Stando alle ultime indiscrezioni, Mediaset vorrebbe mandare in onda la serie che ha lanciato Can Yaman come attore in Turchia. Infatti nel 2014 è stato autore di una grande recitazione nella serie ‘Affari di cuore’, ma questa non è mai stata trasmessa nella nostra nazione. Adesso si sarebbero convinti di portarla nel piccolo schermo anche da noi e si tratterebbe dunque della quarta con Can Yaman protagonista. Non resta che attendere le prossime settimane per capire se ci saranno conferme.

Ad alimentare ancor di più il gossip sulla fine della relazione tra Diletta Leotta e Can Yaman ci ha pensato il rapper Salmo. Quest’ultimo ha infatti pubblicato una foto che sta facendo parecchio discutere. Nello scatto si vedono la giornalista e il cantante seduti l’una accanto all’altro su una panchina. E, tanto per aggiungere un po’ di ‘pepe’ al tutto’ Salmo ha voluto aggiungere due cuoricini al posto degli occhi.