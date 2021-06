Momento non facile per l’attore turco Can Yaman. La mattinata del 5 giugno non la ricorderà a lungo in maniera piacevole, visto che è arrivata una notizia che non gli ha fatto sicuramente piacere. Stavolta la sua fidanzata Diletta Leotta non c’entra proprio nulla, nonostante nelle ultime settimane non si sia parlato di altro. Tra voci di crisi, finzione e ipotetiche nozze, la relazione sentimentale avrebbe vissuto alti e bassi e non si è ancora decifrato a che punto sia arrivato il loro legame amoroso.

Adesso però è a livello professionale che sta subendo qualche contraccolpo di troppo, infatti non si sarebbe mai aspettato di ricevere simili informazioni, visto che fino a qualche tempo fa tutti lo acclamano a gran voce. Qualcosa però sembra essere cambiata in questo periodo e servirà maggiori impegno e dedizione da parte dell’uomo per cercare di risollevare una situazione, che rischia di naufragare. Andiamo a scoprire insieme cosa è successo nelle scorse ore al bellissimo attore turco.

Sono arrivati nelle scorse ore i dati degli ascolti tv del 4 giugno e per la serie televisiva ‘Mr Wrong’ di Can Yaman non sono arrivate buone nuove. Decisamente molto meglio Gianluigi Nuzzi con il suo programma ‘Quarto Grado’, in grado di incollare davanti al piccolo schermo 1,8 milioni di telespettatori e di raggiungere uno share del 10,70%. Grande risultato anche per Rai 1 grazie all’amichevole di calcio Italia-Repubblica Ceca, seguita da 4,6 milioni di persone e che ha ottenuto uno share vicino al 21%.





Per quanto riguarda la serie televisiva pomeridiana di Can Yaman, i numeri sono stati abbastanza impietosi. L’ultima puntata di questa settimana ha segnato una media di 1,9 milioni di telespettatori e uno share pari al 16%. ‘Mr Wrong’ non è stata più in grado di ottenere il 19% di share, come successo nella prima puntata in assoluto. Dati quelli del 4 giugno che confermano una diminuzione di interesse nei confronti del fidanzato di Diletta Leotta, che sarà parso abbastanza preoccupato alla luce di questa news.

Recentemente Can Yaman ha fatto impazzire i suoi follower con un cambio look. I fan di Can Yaman hanno messo subito gli occhi sulla sua capigliatura: “Ma questo capello? Ti sta benissimo”, “I capelli che iniziano ad essere lunghissimi come in Daydreamer mi fanno stare male”, “Sei sempre più raggiante e carico”, “Sei il nostro sole”, “Non trovo le parole, ma sono piena di sentimenti”.