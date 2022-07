“Le donne…”. Imbarazzo in diretta a Rai 1, gelo in studio per quelle parole. E subito polemica

Camper, pessima figura in diretta. Il programma condotto da Roberta Morise e Tinto è partito da pochissimo e già fa discutere. Da mezzogiorno su Rai1 nella trasmissione si parla di turismo ma anche di cucina e ricette. E vengono lanciati numerosi servizi con gli inviati che intervistano persone da località turistiche in giro per l’Italia. I conduttori si collegano con Elisa Silvestrin, che è alla guida del camper, mentre Federica De Denaro li affianca in studio.

Qualche giorno fa, nella puntata del 17 giugno, l’inviata ha intervistato una bagnante ma l’esito non è stato dei migliori, anzi. Intervenendo da un lido di Caorle, in provincia di Venezia, Maria Elena Fabi ha raggiunto una donna anziana del posto che stava prendendo il sole su un molo. “Viene qui tutti i giorni lei, signora?” le ha chiesto, “Si, sempre, tranne quando è brutto tempo ovviamente” la risposta. Subito dopo la gaffe: “E suo marito dov’è?”, le ha chiesto. “Non c’è più…” è stata la risposta inaspettata della signora.





Camper, altra brutta figura durante il collegamento

Nell’ultima puntata di Camper altra brutta figura. Il tema è l’epoca d’oro della Riviera romagnola. Da Rimini Maria Elena Fabi intercetta il ‘leggendario’ Pucci Cappelli, personaggio noto per le sue numerose conquiste femminili. Già la presentazione è tutta un programma: “Prima di concludere, ho una sorpresa: ho trovato l’uomo che ha conquistato migliaia e migliaia di donne – le parole dell’inviata – Sono sicura che conquisterà anche te Roberta. C’è qui Pucci Cappelli. Quante donne hai conquistato nella tua vita?”.

Il playboy non si è fatto pregare e con orgoglio ha risposto: “Buongiorno! Devo dirlo proprio? 5246”. Nello studio nessuno si è opposto a questo modo di condurre il servizio. Roberta Morise ha esclamato: “Ooohh, già che lo dice non mi piace questa cosa”. Ma subito dopo è scoppiata a ridere. E se i telespettatori si aspettavano che venisse messo un freno allo ‘spettacolo’ dello sciupafemmine con le donne trattate come dei semplici numeri sono rimasti decisamente delusi.

AAA cercasi qualcuno che sia stato in grado di vedere #camper #CamperRai1 senza rimanerne basito dalla bruttezza. È qualcosa di scabroso, dalla qualità delle immagini, a quella dei presentatori e dei servizi. — Aragosta Irachena (@aragostairaqena) July 7, 2022

Il servizio è proseguito ma il livello non si è alzato: “Come non ti piace? Manca la 47esima e oggi Pucci è un uomo fedele” ha sottolineato l’inviata Maria Elena Fabi. A questo punto Pucci ha svelato la sua arma segreta: “Il segreto? Gentilezza. L’invito a cena e quando ti vengo a prendere ti porto un mazzo di rose”. A questo punto Roberta Morise ha commentato con un “Bravi”, mentre Tinto, al secolo Nicola Prudente, si è fatto delle grandi risate. Voi che dite, un servizio degno della Rai?

