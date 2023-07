Un’altra grande novità nella nuova edizione del Grande Fratello Vip. Il reality show tornerà in televisione a settembre con una nuova veste e nuovi concorrenti e nuove storie: “Edizione che sembrerebbe essere fissata a lunedì 18 settembre. Attualmente non è ancora chiaro quanto durerà stavolta il programma e quanti saranno gli appuntamenti settimanali. Tuttavia nei prossimi giorni ne sapremo di più in merito”, si legge su TvBlog.

Dalla scorsa edizione Pier Silvio Berlusconi, amministratore delegato di Mediaset, ha deciso di mettere un freno al trash cancellando la replica di una puntata del reality show e inasprendo le regole per i concorrenti. Proprio a seguito della decisione di Berlusconi due vipponi, Edoardo Donnamaria e Daniele Dal Moro, erano stati squalificati. “Non si può fingere di non vedere cosa gradisce il nostro pubblico. Non ascoltare i telespettatori significa non essere connessi al mondo reale. Però si torna alle storie senza i termini nip e vip”, ha detto Pier Silvio Berlusconi durante la presentazione del GF Vip 8.

Grande Fratello Vip 8, il nuovo logo del reality show

“Detto questo però serve avere la misura delle cose e controllare bene i limiti da non superare. Perché bisogna tenere sempre a memoria la sensibilità e il rispetto di chi guarda il programma. Tempo fa ho visto una puntata del programma e mi sono detto che così non andava bene. Però non si tratta di un fatto specifico, non parlo di un episodio in particolare, ma del contesto e di come sono state rappresentate le cose. Si può raccontare qualcosa senza sfociare negli eccessi. Inoltre la colpa è di chi confeziona il prodotto, noi ci siamo distratti”, ha detto ancora l’ad Mediaset.

Tra le novità anche una sola opinioniste. Sarà la giornalista Cesara Buonamici a presenziare in studio insieme ad Alfonso Signorini. “Flash! Cesara Buonamici sarà opinionista unica al prossimo Grande Fratello – scrive Dagospia -anticipato da Giuseppe Candela, si tratta una scelta per spiazzare e ‘alzare il livello’ della trasmissione, in linea con il nuovo corso anti-trash di Mediaset voluto da Pier Silvio Berlusconi…”.

E per dare un segnale di cambio dalla scorsa edizione, molto criticata anche dal pubblico di Canale 5, il reality show cambia veste e logo. A quanto si vede nel nuovo logo del reality show condotto da Alfonso Signorini non c’è la scritta vip e l’occhio è molto stilizzato. Come spiegato anche dal conduttore, quest’anno sarà un mix di vip (non influencer e personaggi trash) e nip e il reality show punterà sulle storie di vita dei concorrenti e meno su dinamiche trash come negli anni scorsi.