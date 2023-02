Momento di panico a Stasera tutto è possibile, il programma di Rai 2 condotto da Stefano De Martino. Durante la serata, complice uno scherzo di Biagio Izzo, uno dei protagonisti è finito rovinosamente a terra. Ma cosa è successo in pratica? Il grande imitatore di Mara Venier, alias Vincenzo De Lucia, si è presentato in studio con in mano una torta che sarebbe dovuta arrivare a Stefano De Martino. Lo scherzo era tutto lì: il comico avrebbe dovuto tirargliela in faccia e darle a gambe, ma le cose sono un attimo sfuggite di mano.

Alla fine infatti è stato il padrone di casa a spiaccicarla sul volto dell’imitatore. Non contento, Vincenzo De Lucia è tornato in studio con una seconda torta e si è messo ad inseguire De Martino. C’era solo un problema, anzi due: le scarpe col tacco e il pavimento sporco della prima torta. L’equazione è semplicissima.

Momento di panico a Stasera tutto è possibile

Il comico e imitatore, vestito da Mara Venier è passato sulla torta a terra ed è caduto rovinosamente a terra, sbattendo il fianco e la testa. Per fortuna però, la caduta è stata attutita dalla parrucca e non dovrebbe essersi fatto molto male. Chiaramente il video della sua caduta è divenuto virale e ora sta girando su tutti i social. Si può vedere nel filmato anche Stefano De Martino, visibilmente preoccupato insieme a Marco Mazzocchi e Biagio Izzo.

Poco dopo, per fortuna, Vincenzo De Lucia è riuscito a rialzarsi per poi andarsi a riprendere un attimo dalla botta, dietro le quinte, correndovi di fretta e furia. Sembra evidente che se si fosse fatto male o rotto qualcosa, non sarebbe riuscito a correre in quel modo, almeno si spera. Insomma, sembra che non ci siano state gravi conseguenze.

Qualcuno in tutto questo ci rivede molto la scena in cui Massimo Boldi a Scherzi a parte si è fatto molto male. Si ricorda infatti, quando nel lontano maggio 2002, durante le registrazioni del programma, il Cipollino cadde rovinosamente a terra mentre eseguiva un balletto con Teo Teocoli. In quell’occasione, Boldi si ruppe la spalla e fu soccorso in una clinica milanese. Per fortuna anche in quel caso nulla di grave, a parte la frattura.

