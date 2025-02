A pochi giorni dall’inizio del Festival di Sanremo 2025 una big in gara ha subito un piccolo incidente cadendo dalle scale del Teatro Ariston. La cantante ha condiviso la notizia sui suoi profili social, pubblicando una foto che la ritrae sdraiata su un van con la gamba destra immobilizzata da un tutore e abbracciata a un pupazzo. Con la consueta ironia, ha commentato: “Non c’è nessun grado di separazione tra me e le scale dell’Ariston: sono caduta anche stavolta. Sanremo, non smetti mai di regalarmi emozioni! Pronta a partire”.

Nonostante l’infortunio, la giovane ha rassicurato i fan sulla sua partecipazione al Festival, confermando che sarà regolarmente sul palco per presentare il suo brano “Fango in Paradiso”. Questo ritorno a Sanremo rappresenta per lei una rinascita artistica e personale, soprattutto dopo aver affrontato un delicato intervento chirurgico nell’estate del 2023, durante il quale le è stato asportato un rene. In seguito all’operazione, la cantante ha vissuto un periodo difficile, caratterizzato da dolori e dalla temporanea impossibilità di cantare a causa del diaframma bloccato.





Sanremo 2025, la cantante cade dalle scale durante le prove

Stiamo parlando di Francesca Michielin che ha poi dichiarato: “A parte i dolori che ogni tanto mi costringevano a stare a letto, avevo il diaframma completamente bloccato e non riuscivo a cantare. Mi chiedevo quando sarei riuscita a tornare me stessa senza stringere i denti”. Ora, superate queste difficoltà, Francesca si sente pronta a tornare sul palco con rinnovata energia e determinazione.

Il brano che presenterà a Sanremo riflette il suo percorso di resilienza e crescita personale, segnando una nuova fase della sua carriera. Nonostante la recente caduta, la cantante ha dimostrato ancora una volta la sua forza d’animo e il suo spirito positivo, affrontando l’imprevisto con il sorriso e la voglia di condividere la sua musica con il pubblico.

I fan hanno espresso il loro sostegno e affetto attraverso i social media, augurandole una pronta guarigione e manifestando entusiasmo per la sua esibizione al Festival. Francesca Michielin si conferma così una delle artiste più amate e apprezzate del panorama musicale italiano, capace di trasformare le avversità in opportunità di crescita e di ispirazione per molti.

