Bufera su Charlie dopo le ultime parole su Oriana Marzoli al GF Vip 7. Nonostante l’intervento di Alfonso Signorini durante la scorsa puntata, il conduttore radiofonico si è nuovamente reso protagonista di un siparietto volgare e maschilista. Era già successo qualche giorno fa, quando ad Antonino Spinalbese aveva chiesto come era stato l’incontro intimo con l’influencer spagnola.

Charlie aveva chiesto anche un voto per la performance sotto le lenzuola. “Quanto posso dare ad Oriana? Un 9. Come e basta? – aveva detto l’ex fidanzato di Belen Rodriguez – Mica è un voto basso, è un 9, sopra il 9 è difficile. Il 10 l’ho trovato, ma è tostissimo da battere.

Bufera su Charlie Gnocchi dopo parole su Oriana Marzoli al GF Vip 7

Poi le parole choc e la bufera su Charlie Gnocchi: “Oriana si vuole fare una tro*** ha la f*** bagnata…sempre sempre”. Parole volgari e sessiste che avevano scatenato il pubblico a casa e sui social, dove in tanti avevano chiesto l’espulsione del concorrente (come in passato era accaduto per Salvo Veneziano, squalificato dal Grande Fratello Vip per le sue frasi su Elisa De Panicis).

Durante la diretta di lunedì 28 novembre, Alfonso Signorini ha chiesto a Charlie Gnocchi di pesare le parole e di evitare certe uscite, ma, a quanto pare, invano. “Certe tue confidenze ad Antonino su Oriana andrebbero soppesate”, ha detto il conduttore del GF Vip 7 durante l’ultimo appuntamento in diretta. Nelle ultime ore una nuova bufera si è abbattuta contro Charlie Gnocchi. Mentre chiacchierava con alcuni concorrenti, si è nuovamente lasciato andare a commenti volgari su Oriana Marzoli.

Gli farà passare anche questa il caro Alfonso a Charlie ?

Ancora su Oriana, dopo lo schifo che abbiamo ascoltato settimana scorsa, ieri anche questo, “Mi farò dare una mano da Oriana” (masturbazione)#gfvip pic.twitter.com/s0iZARz79R — Ines Giochi❤️‍🔥☀️❤️‍🔥 (@InesGiochi) December 1, 2022

“Sotto il letto le telecamere ci sono?” – ha chiesto – “Cosa devo fare? Lei (Oriana, ndr) mi fa risentire giovane, mi fa ritrovare la serenità, la virilità”. “Lui? No, non mi si alza più. E infatti voglio vedere se con Oriana succede qualcosa. Ho provato da solo ma non succede nulla, magari Oriana mi dà una mano”, ha detto Charlie Gnocchi. E sui social, giustamente, è esplosa la bufera. “Ma questo schifoso di Charlie quando lo squalificano? Viscido”, “Gli farà passare anche questa il caro Alfonso a Charlie? Ancora su Oriana, dopo lo schifo che abbiamo ascoltato settimana scorsa, ieri anche questo, “Mi farò dare una mano da Oriana” (masturbazione)”.