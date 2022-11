“Quella in faccia…”. GF Vip, Antonella Fiordelisi: il veleno a cascate. Si è sentito (VIDEO)

Continua la guerra tra Antonella Fiordelisi e Micol Incorvaia al GF Vip 7. Il rapporto tra le due sembra più teso che mai, ma soprattutto da parte dell’ex schermitrice di Salerno. Il motivo lo conosciamo tutti: Micol infatti è l’ex compagna di Edoardo Donnamaria e secondo l’attuale fidanzata lei è ancora follemente innamorata. Ultimo confronto indiretto è stato nelle scorse ore, ovvero quando Antonella ha iniziato a giocare con il ‘Canta Tu’.

Per regola, i concorrenti infatti dovevano cantare alcune canzoni e Micol è stata messa in coppia con Edoardo Donnamaria per cantare Girasole di Giorgia. Naturalmente la Fiordelisi questa cosa non l’ha digerita molto bene e ha lanciato più volte occhiatacce nei confronti dei due ‘amici’. Poco dopo l’ex volto di Forum si è reso conto della gelosia della compagna e subito dopo la bella cantata ha deciso di rincuorarla.

Leggi anche: “Se qualcuno scopre ‘sta cosa è finita”. GF Vip, Edoardo Donnamaria terrorizzato: ma le telecamere riprendono tutto





“Vai a schiacciare i brufoletti alla tua ex.”

Antonella ma tu ti devi curare l’ossessione non l’acne giovanile mi credi #incorvassi#gfvip pic.twitter.com/UeUHFLrEZh — d (@ahinteressante) November 24, 2022

Continua la guerra tra Antonella Fiordelisi e Micol Incorvaia al GF Vip 7

Antonella però l’ha cacciato dicendo: “Valle a fare alle tue amiche queste coccole. Vai a farle a lei queste cose. Puoi andare da lei. Vai a toccarle il viso, vai a toccarle i brufoletti. Vai a scacciare i brufoletti alla tua ex, alla tua amica-ex fidanzata. Non mi rompere e vattene da lei. Poverina falla cantare ancora dai. Ma perché non si fidanza con Edoardo Tavassi? Quanto tempo ci vuole ancora?”.

E ancora: “Quanto ci vuole per l”innamoramento? Lei di quanto tempo ha bisogno? Perché non si fidanza con lui? Se Tavassi non vuole allora che punti su Daniele. Solo tu Edo ti potevi fidanzare con Micol Incorvaia“. Ma non è finita perché solo nelle ore precedenti a questo sfogo, Antonella aveva anche detto sulla ragazza: “Io non è che penso che possa succedere qualcosa”.

Antonella su Micol: pessima.

"Vai a scacciare i brufoletti alla tua amica-ex"

"Poverina falla cantare"

"Ma perché non si fidanza con Tavassi? Quanto tempo ci vuole?"

"Allora deve puntare su Daniele"

"Solo Edoardo si poteva fidanzare con Micol, e basta!"#gfvip #incorvassi pic.twitter.com/eeDSrk0rv3 — Sandy 🍿 (@Sandy___8) November 24, 2022

“E conclude: Sono sicura che Edoardo non la vuole. Però mi dà fastidio se penso che sono stati insieme e lui spesso le va intorno. Non può evitare? Io sinceramente se avessi il mio ex qui dentro non mi metterei ad abbracciarlo sempre. Io e lei amiche? Non penso, per adesso non mi trovo con lei sono sincera. […] Ora si avvicina tanto agli uomini… Edoardo Tavassi non le piace. Lei finge per coprire la cosa vera, che le piace tanto Daniele. Ma a noi non ci fregano“.

Leggi anche: “Accertamenti necessari”. GF Vip 7, Daniele Dal Moro: la verità dietro al malore