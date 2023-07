Una clamorosa notizia è stata sganciata nelle ultime ore e riguarda il GF Vip. Due ex concorrenti avrebbero trascorso la notte insieme, ma nonostante abbiano tentato quindi di non farsi scoprire, c’è chi li ha beccati. Un vero e proprio colpo di scena, che ha lasciato tutti a bocca spalancata. E ora si vogliono sapere tutti i dettagli di questa nottata davvero bollente. E chissà se Alfonso Signorini interverrà su questa vicenda bomba.

Tra poco vi diremo tutto su chi ha voluto dire tutto su questa situazione hot tra i due ex GF Vip. Questi vecchi concorrenti del reality show hanno passato una notte insieme. Intanto, Signorini ha fatto sapere qualche giorno fa: “Ho fatto il provino ad un nip, un ciabattino di Arezzo, figo in una maniera spaziale. Mi ha detto che era sui social ma aveva poco più di mille follower, ho detto va benissimo, ma menomale. Sarà interessante vedere come la gente comune si relaziona con il vip che normalmente se la tira”.

GF Vip, due ex concorrenti avrebbero passato la notte insieme

A svelare tutto sul GF Vip e questi ex concorrenti che si sono avvicinati moltissimo tra di loro, a tal punto da vivere con passione un’intera notte insieme, è stata l’esperta di gossip Deianira Marzano. Si tratta di una sua anteprima, in collaborazione col collega Amedeo Venza, che a sua volta ha pubblicato la notizia bomba. Tutto è successo in occasione del party, organizzato dal settimanale Chi, ed è stato notato da alcune fonti dei amici.

Questo l’annuncio di Marzano e Venza: “Pare che dopo l’ultima festa di CHI non tutti sanno (come le nostre spie ci hanno riportato) che due ex vipponi si sono visti e hanno passato la notte vicini vicini“. I nomi non sono stati fatti, quindi resta il mistero su chi possano essere questi ex gieffini. Non sappiamo se gli stessi esperti di gossip aggiungeranno dettagli nelle prossime ore o se qualcun altro riuscirà a scoprire la loro identità.

Ma ora l’attenzione è anche rivolta alla prossima edizione del Grande Fratello Vip, quando vedremo una versione mista del reality a partire dal prossimo settembre. Ci saranno personaggi molto famosi e altri invece che saranno persone comuni.