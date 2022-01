Televisione in lutto, l’attore trovato morto in albergo. La scoperta choc dopo l’arrivo dei soccorsi

“Siamo devastati nel confermare che il nostro amato Bob è morto oggi. Era tutto per noi e vogliamo che voi sappiate quanto amava i suoi fan, esibirsi dal vivo e riunire persone di ogni ceto sociale”. Con queste parole è arrivata la conferma della morte dell’attore.

In una breve dichiarazione pubblicata su Twitter, il dipartimento dello sceriffo ha affermato che la polizia, una volta fatta irruzione nella camera d’albergo dove stava soggiornando, non hanno trovato segni di violenza o di uso di droghe durante le indagini effettuate dopo il ritrovamento del cadavere.

Nonostante la sua carriera alternata tra spazi televisivi e cinema, l’attore era conosciuto soprattutto per i suoi programmi orientati alle famiglie, come Gli amici di papà, America’s Funniest Home Videos, How I Met Your Mother, e per i suoi spettacoli comici fuori dai riflettori di umorismo blu.





Nel pomeriggio del 9 gennaio 2022 Bob Saget è stato trovato privo di sensi nella sua camera del Ritz-Carlton Hotel di Orlando dal personale di servizio. I paramedici accorsi non hanno potuto fare altro che dichiarare il decesso. La sera prima si era esibito in uno stand-up show a Ponte Vedra Beach riscuotendo come sempre un grande successo. Bob Saget, 65 anni, è stata la voce narrante della famosa serie tv How Met Your Mother nella sua versione originale.

Nella nota diffusa dal dipartimento di polizia locale si legge: “Oggi, i i nostri uomini sono stati chiamati al Ritz-Carlton Hotel di Orlando, per via di un uomo che non rispondeva alle chiamate in una stanza d’albergo. L’uomo è stato identificato come Robert Saget e dichiarato morto sul posto. Gli investigatori non hanno trovato segni di violenza o tracce di droghe”.