Bianca Vitali a Le Iene. Dal 4 ottobre su Italia 1 il programma ideato da Davide Parenti è tornato in televisione. Ogni settimana ci sarà in studio una guest star appartenente al panorama sportivo, musicale, artistico e cinematografico con i loro monologhi.

Non mancheranno ovviamente servizi di cronaca e attualità, scherzi, inchieste e dissacranti interviste affidate agli inviati del programma. Dopo il gran successo ottenuto nella scorsa edizione, la conduzione del programma è stata riconfermata con Teo Mammuccari e Belen Rodriguez accompagnati dai comici Max Angioni e Eleazaro Rossi.

Leggi anche: “Scusate”. Le Iene, Giulia Salemi scoppia in lacrime in diretta. E il video diventa virale: cosa è successo





Bianca Vitali a Le Iene, è la moglie di Stefano Accorsi

Confermati anche gli inviati, con qualche nuovo arrivo, come Bianca Vitali che arriva a Le Iene. Ma chi è? È un’attrice e modella, è figlia di un noto giornalista, è mamma di due splendidi bimbi e moglie di uno degli attori più bravi, bellissimi e amati di cinema, teatro e televisione italiana, Stefano Accorsi.

Bianca Vitali a Le Iene, la moglie di Stefano Accorsi ha debuttato nel cast del programma in onda su canale 5 e ovviamente la notizia non è passata inosservata. Bianca Vitali e Stefano Accorsi si sono conosciuti sul set della celebre serie 1992 che ha visto protagonista proprio l’attore e da quel momento in poi non si sono più lasciati. Ha un carattere molto riservato e timido, ma da quest’anno è arrivata in televisione grazie a Le Iene.

Bianca Vitali, la nuova inviata de Le Iene, è nata nel 1991. È figlia di Aldo Vitali, una delle più celebri e migliori firme del giornalismo italiano di tv e spettacolo e il direttore dello storico settimanale TV Sorrisi e Canzoni. È tifosa dell’Inter e possiede due cani: due Jack Russel che si chiamano Nina e Zoe e un Golden Retriever che si chiama Bono.