Bianca Guaccero è la regina di Detto Fatto, il contenitore pomeridiano in onda il pomeriggio su Raidue. Ma i fan della presentatrice saranno felicissimi di vederla anche su Raiuno, nella fiction Fino all’ultimo battito. Perché in fondo la bella pugliese è anche attrice, oltre che una bravissima padrona di casa in studio. Detto Fatto in realtà non è una sua creatura. Il programma pomeridiano va in onda dal 2013 ininterrottamente e ha subito un cambio di rotta nel passaggio dalla conduzione di Caterina Balivo a quella, appunto, di Bianca Guaccero.

E va detto che la gestione di quest’ultima del format della seconda rete, è stata particolarmente turbolenta e condizionata da diversi cambi di programmazione e spostamenti in questi mesi. E anche segnata dal tutorial sulla spesa sexy, diventato un vero e proprio caso in Rai durante la scorsa stagione. Il pubblico ha però sentito poco la nostalgia di Caterina Balivo perché Bianca Guaccero è stata sin da subito convincente e soprattutto ha saputo dare il suo timbro al programma in termini di vitalità e di approccio.

Bianca Guaccero e Detto Fatto a rischio

La stagione televisiva è iniziata da poche settimane e anche Bianca Guaccero, dopo lo stop estivo, è tornata a far compagnia al suo pubblico. Ma anche se siamo agli inizi, le voci di corridoio sono già avanti verso l’anno prossimo. E proprio nelle scorse ore ha iniziato a circolare un’indiscrezione secondo la quale Detto Fatto sarebbe a rischio chiusura.





L’indiscrezione è stata lanciata dal settimanale Oggi. “Bianca Guaccero sta sulle spine – si legge – A Viale Mazzini si mormora infatti che Michele Guardì stia studiando un nuovo format per la prossima stagione televisiva. Pare che il programma dello storico autore e regista sostituirà Detto Fatto a partire dal settembre del 2022”.

E ancora: “Si dice anche che Michele Guardì abbia già individuato il nome della potenziale conduttrice, finora in forza al Biscione”. È certamente prematuro parlare ora, a ottobre, della prossima stagione televisiva ma stando a quanto riporta il settimanale Oggi si mette male per Bianca Guaccero e la sua squadra di Detto Fatto…