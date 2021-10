“Me l’avete fatta!”. La sorpresona e Bianca Guaccero si emoziona in diretta: “Non me l’aspettavo, giuro”

Loretta Goggi ha da poco compiuto 71 anni. Attrice, cantante e attualmente giudice di Tale e Quale Show si è raccontata in una lunga intervista al Corriere della Sera. “Io non mi sono mai rifatta niente – specifica parlando al Corriere – Se no, non sarei così. Il 29 settembre, è stato il mio compleanno: 71 anni, 61 di carriera a contare dal primo concorso canoro con Corrado e dai primi ruoli di attrice bambina. Insomma, fra i tanti auguri, un biglietto diceva che gli anni sono importanti non per l’età, ma per le emozioni che hai accumulato. Ecco: io ho un serbatoio di emozioni per affrontare il futuro, verso il quale sono proiettata felice di essere come sono”.

Tra i segreti per non preoccuparsi dell’invecchiamento (inevitabile) per la cantante c’è anche quello di “non aver impostato la carriera sulla fisicità”. Questo, specifica nell’intervista, “mi ha aiutato ad affrontare il tempo che passa”. Da tre anni, confessa, “mi tengo i capelli bianchi”. “Prima mi tingevo di scuro, ora faccio bianchi quelli scuri”.

Durante la puntata di Detto Fatto di mercoledì 6 ottobre Bianca Guaccero e Jonathan Kashanian hanno dedicato l’intera Hit Parade a Loretta Goggi. L’attrice, imitatrice e cantante al termine della rubrica ha fatto una sorpresa alla conduttrice (insieme hanno recitato nella fiction Rai “Fino all’ultimo battito”). All’improvviso è arrivata una telefonata a sorpresa da Loretta Goggi che ha lodato Bianca Guaccero ed il programma e ringraziato tutti per l’omaggio.





La telefonata a sorpresa di Loretta Goggi ha commosso Bianca Guaccero che sentendo la voce al telefono della grande artista ha ammesso: “Non ne sapevo niente giuro, sono emozionata me l’avete fatta”. Loretta Goggi si è detta lusingata dal fatto che le è stata dedicata la rubrica e ha subito fatto una battuta: “Bellissimo l’omaggio ho fatto un salto nel tempo. E più che maledetta primavera mi viene da dire maledette primavere che sono sempre tante.”

Loretta Goggi prima di concludere la telefonata con Bianca Guaccero ha ricordato la fiction in cui hanno recitato entrambe, Fino all’ultimo battito che va in onda ogni giovedì sera su Rai1. E sulla serie Loretta Goggi nella puntata di Detto Fatto di mercoledì 6 ottobre ha rivelato su Bianca Guaccero: “Sul set non ci siamo mai incontrate ed adesso ci sentiamo solo per telefono!”.