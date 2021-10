“Ora parlo io”. Bianca Guaccero sbotta dopo quelle brutte voci: “Non fatelo mai più”

Bianca Guaccero è una delle conduttrici televisive più amate alla Rai, infatti i telespettatori seguono con grande interesse la sua conduzione di ‘Detto Fatto’ e anche ovviamente le sue esperienze in veste di attrice. Ma in queste ore sono circolate davvero brutte notizie sul suo conto e sul suo futuro professionale e per questa ragione ha deciso di rompere immediatamente il silenzio per fare chiarezza. Nelle sue parole traspare decisamente un certo nervosismo per quello che è successo.

Si era soffermata anche sulle conseguenze causate dal coronavirus: “Ho perso completamente il gusto e l’olfatto ed ancora oggi li ho recuperati solo al 50%. E poi dopo la malattia mi capita di avere dei vuoti di memoria. Mi succede all’improvviso, è come se il mio cervello di spegnesse per un momento, non mi ricordo più che cosa sto facendo, a che cosa sto pensando vado nel panico ma per fortuna dura poco. e mi dovesse succedere mentre conduco Detto Fatto sarebbe un disastro, comunque il medico ha detto che passerà”.

Il settimanale ‘Oggi’ ha sganciato una vera e propria bomba su Bianca Guaccero e sul suo programma ‘Detto Fatto’, infatti sarebbe ormai prossima la sua chiusura. A partire dal 2022 non avremmo dovuto vederla più in televisione a condurre questa trasmissione. Ora, la diretta interessata ha voluto fare delle precisazioni molto importanti, spezzando definitivamente tutti i rumor venuti fuori. E spera che con queste sue dichiarazioni si possa mettere un punto sulla questione una volta per tutte.





Dopo aver condiviso un articolo, che riportava: “Detto Fatto verso la chiusura, Bianca Guaccero a rischio per la prossima stagione”, lei ha scritto su Instagram: “Vi rispondo io così evitiamo che le cose rimbalzino…Vi trovate di fronte ad una fake news…Quindi, non credete a tutto quello che viene scritto…Come in questo caso. Quando non si hanno argomenti”. Dunque, non ci sarebbero problemi per il futuro della trasmissione. Bianca dovrebbe restare saldamente al suo posto di presentatrice.

Bianca Guaccero conduce ‘Detto Fatto’ dal 2018 e nel 2020 ha anche presentato ‘Casa Detto Fatto’. Nella stagione televisiva 2019-2020 è stata anche protagonista con ‘Una storia da cantare’. Per quanto riguarda la sua carriera da attrice, è una dei personaggi principali della serie televisiva ‘Fino all’ultimo battito’, diretta dalla regista Cinzia TH Torrini. E nel 2022 dovrebbe essere ancora a ‘Detto Fatto’.