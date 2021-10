Brutta notizia per Bianca Guaccero, che ha dovuto fare i conti con un imprevisto che l’ha costretta ad accettare una situazione non piacevole. Nella giornata di lunedì 25 ottobre non è andata in onda la diretta di ‘Detto Fatto’, come annunciato anche dai canali social del programma. La decisione è stata inevitabile e in queste ore sono uscite fuori le motivazioni ufficiali su questo inconveniente. Per la conduttrice un momento sicuramente no dopo che già nei giorni scorsi erano uscite brutte voci.

Infatti, si era vociferato con forza che il suo programma fosse ormai destinato a terminare il prossimo anno. Ma lei, dopo aver condiviso un articolo, che riportava: “Detto Fatto verso la chiusura, Bianca Guaccero a rischio per la prossima stagione”, lei ha scritto su Instagram: “Vi rispondo io così evitiamo che le cose rimbalzino…Vi trovate di fronte ad una fake news…Quindi, non credete a tutto quello che viene scritto…Come in questo caso. Quando non si hanno argomenti”. E ora questa diretta saltata.

Bianca Guaccero si sta comunque destreggiando molto bene nel piccolo schermo, infatti è sempre grande protagonista di ‘Detto Fatto’, ma anche in veste di attrice. Proprio giovedì 28 ottobre i telespettatori potranno assistere all’ultima puntata della fiction ‘Fino all’ultimo battito’, dove è una dei personaggi principali. Ma tornando a queste ore, la pagina Instagram del programma aveva fatto sapere: “Comunicazione dalla grande famiglia di Detto Fatto. Oggi andrà in onda una replica con Gianpaolo Gambi”.





La puntata di ‘Detto Fatto’ non è stata trasmessa a causa di uno sciopero in Rai. Dunque, Bianca Guaccero ha dovuto rinunciare perché l’astensione lavorativa ha riguardato le trasmissioni prodotte negli studi di Milano. Il 23 settembre scorso c’era invece stato uno sciopero nelle produzioni di Roma. E anche Antonella Clerici è stata costretta a dare forfait. Non ci sono comunque stati problemi rilevanti alla base del mancato appuntamento con la Guaccero, che tornerà presente nei prossimi giorni.

Sul profilo social di ‘Detto Fatto’, questi alcuni dei commenti degli utenti: “Non c’è mai pace per voi”, “Ma perché tutti questi intoppi?”, “Davvero un gran peccato”, “Ma perché tutto questo?”. A testimonianza del fatto che il pubblico Rai è molto affezionato al programma di Bianca Guaccero, che ha dunque un importante seguito. Ma non ha potuto fare altro che rinunciare alla puntata.