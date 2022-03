“Non ci posso credere”. Bianca Guaccero in lacrime, la telefonata (in diretta) interrompe Detto Fatto

Grande commozione in diretta per Bianca Guaccero. Durante la puntata di venerdì 18 marzo, la conduttrice si è emozionata a ‘Detto Fatto’ perché è stata colpita da un momento inatteso. Ha ricevuto una vera e propria sorpresa, che l’ha lasciata senza parole. Stava parlando con Jonathan Kashanian, quando si è materializzato qualcosa di inaspettato che ha sconvolto positivamente la donna. Che ovviamente non è riuscita a trattenere le sue lacrime e si è mostrata ancora una volta in tutta la sua veridicità.

Di Bianca Guaccero ne abbiamo parlato anche nelle scorse ore. ‘Diva e Donna’ ha rivelato che insieme a lei c’era il cantante Fabrizio Moro in un ristorante della capitale Roma. In loro compagnia anche Renato Zero, ma a rendere il tutto ancora più interessante è stato il fatto che la Guaccero e Moro hanno accompagnato Renato Zero nella loro abitazione e poi hanno voluto restare da soli a parlare all’interno dell’automobile. Quando Fabrizio ha notato la presenza del paparazzo, ha salutato la donna e se n’è andato.

Nel corso della puntata Jonathan ha dunque chiamato al telefono questa persona speciale per Bianca Guaccero, che quando ha capito tutto si è commossa. Queste le parole dell’autore della sorpresa: “Voglio dire che sono molto orgoglioso di lei. Lei è sempre stata una bravissima bambina e noi siamo stati anche troppo complici. Quando era più grande mi ha fatto arrabbiare e mi ha detto che usciva con un’amica. L’ho seguita e ho invece scoperto che era un ragazzo”. E ha poi fatto un’altra confessione emozionante.





A farle la sorpresa è stato il papà di Bianca Guaccero, che si chiama Ettore. Il genitore della presentatrice si è soffermato anche sulla nipote Alice: “Una volta mi ha chiesto: ‘Perché quando sarò grande tu non ci sarai più?’. Le ho risposto che questa è l’esistenza di ogni essere umano, si nasce, si vive e si muore. Le ho visto negli occhi un velo di nostalgia, mi ha detto ‘ti voglio tanto bene nonno’. Quella frase l’ho scolpita nel mio cuore”. E dunque l’emozione e le lacrime hanno preso il sopravvento.

Qualche giorno fa invece Bianca Guaccero era stata un po’ polemica in diretta. Jonathan aveva appena detto che Chiara, Valentina e Francesca Ferragni sono non molto sopportate dalla gente per colpa di alcuni pregiudizi. E a quel punto la padrona di casa si è subito intromessa nell’argomento: “Succede anche a noi di Detto Fatto, molti non ci sopportano. Ci sarà per noi una prossima edizione? Chissà”.