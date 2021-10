Momento di fortissima commozione a ‘Detto Fatto’ nell’appuntamento di venerdì 29 ottobre. Bianca Guaccero ancora una volta ha avuto grosse difficoltà a reggere l’emozione ed è scoppiata in lacrime. Il pianto è stato immortalato anche da numerosi utenti, che sono rimasti colpiti da quanto successo in studio. Il tutto è avvenuto mentre era in corso la rubrica ‘Dire, fare e…’ e a farla piangere è stata un’ospite vip. Le parole di quest’ultima l’hanno colpita veramente nel profondo del suo cuore.

Nei giorni scorsi, dopo voci negative che ipotizzavano una chiusura del programma, la conduttrice era esplosa di rabbia sui social network: “Detto Fatto verso la chiusura, Bianca Guaccero a rischio per la prossima stagione”, lei ha scritto su Instagram: “Vi rispondo io così evitiamo che le cose rimbalzino…Vi trovate di fronte ad una fake news…Quindi, non credete a tutto quello che viene scritto…Come in questo caso. Quando non si hanno argomenti”. Rimarrà dunque saldamente al timone della trasmissione.

Bianca Guaccero ha ascoltato con grandissima attenzione le dichiarazioni del personaggio famoso, che si è soffermato anche su un aspetto molto delicato e privato della sua vita. Infatti, ha portato avanti il suo percorso di transizione e ora è ovviamente felice del suo percorso. La padrona di casa ha quindi commentato: “Per tante persone sei stata un po’ un esempio perché il fatto che tu sia qui con questo sorriso e luce negli occhi e la tua bellezza che non è solo estetica, sei un esempio per tutti”.





A raccontare la sua commovente storia è stata Vittoria Schisano, che ha dunque fatto commuovere Bianca Guaccero, la quale ha detto ancora davanti alle telecamere: “Sei stata un esempio per chi ha paura e in difficoltà. Ti ringrazio per essere venuta a raccontarti perché così anche chi ascolta può capire tante cose. La trovo una forma di generosità verso gli altri per farli andare oltre”. E Vittoria ha poi risposto ad una domanda molto particolare della presentatrice con una frase molto decisa.

Bianca Guaccero le ha domandato: “Cosa diresti al te bambino se potessi farlo?”. E la Schisano ha risposto subito: “Gli direi che è diverso o sbagliato, ma la felicità è un’occasione che va sempre conquistata”. E per la conduttrice originaria della Puglia non è stato affatto semplice portare a termine la sua intervista, visto che la lacrime sono sempre state presenti nei suoi occhi.