“Sostituisce lei”. La storica conduttrice Rai fatta fuori, Pierluigi Diaco torna e le ‘soffia’ il posto

Con una certa cadenza si susseguono le voci di una possibile chiusura di Detto Fatto, il programma del pomeriggio di Rai2 condotto da Bianca Guaccero, in compagnia di Carla Gozzi, Jonathan Kashanian e Gianpaolo Gambi. Già qualche mese fa l’attrice 40enne si sfogò sui social stanca di sentire la sua trasmissione associata ad un fallimento. La rabbia di Bianca Guaccero era diretta contro i giornalisti.

“In queste ultime settimane ho letto veramente di tutto, notizie false e pretenziose per le quali spesso i protagonisti tirati in ballo, mi hanno scritto spiegandomi la loro estraneità ai fatti. Scuse non dovute vista la “penna allegra e fantasiosa” di alcuni giornalisti alla ricerca spasmodica dello scoop, una ricerca che il più il delle volte li traghetta su mondi che non esistono. Avete scritto di tutto, e questo succede ahimè quando non si hanno validi argomenti”.

L’attrice pugliese ci tenne a precisare che “il programma va bene, è solido, e in termini di ascolti è assolutamente in linea con la media della rete – si legge ancora – purtroppo i continui cambi di orario non ci permettono una costanza in termini di ascolti, ma comunque anche in quel caso riusciamo sempre ad avere una curva in crescita. Per la qual cosa vi ringraziamo e ringrazieremo sempre con tutto il cuore. Ciò che vi chiedo cari amici giornalisti è di darvi pace, e smetterla di prendervela con chi fa il suo lavoro con onestà ed entusiasmo”.





Nelle ultime ore è stato il portale Dagospia a parlare di una possibile chiusura per Detto Fatto. Secondo il giornalista Giuseppe Candela non solo Bianca Guaccero e Detto Fatto non torneranno a settembre ma è già pronto il sostituto. Sul sito si legge: “Detto Fatto condotto da Bianca Guaccero si avvierebbe verso la chiusura”. Insomma stando a quanto riportato da Dagospia a settembre ci saranno tanti cambiamenti nel palinsesto pomeridiano di Rai2.

Resta invariato il programma di Milo Infante Ore 14 che va in onda dalle 14.00 fino alle 15.15 mentre invece ci sarà l’addio a Detto Fatto e Bianca Guaccero ed al suo posto arriverà Pierluigi Diaco con un nuovo programma. Allo stato attuale non si conosce nulla di questa nuova trasmissione, non si sanno nè il titolo, nè i dettagli, ma dovrebbe trattarsi di un programma quotidiano in onda dal lunedì al venerdì. Al momento sono tutte indiscrezioni e non c’è nulla di certo.