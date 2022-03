Nuova puntata di ‘Detto Fatto’ nella giornata del 10 marzo. E tra i tanti momenti vissuti durante il programma, a spiccare è stata un’affermazione di Bianca Guaccero, che ha usato parole sferzanti nei confronti di qualcuno in particolare. Troppe le voci circolate sul suo conto e sulla trasmissione in questo periodo e ora ha deciso di togliersi un sassolino dalle scarpe. Chissà se ci saranno altre conseguenze dopo questa sua dichiarazione, ma ha dimostrato comunque di non temere nulla.

Proprio nelle scorse ore è uscita fuori un’indiscrezione negativa su Bianca Guaccero. Secondo l’agenzia stampa Ansa al posto di “Detto Fatto” dalla prossima stagione andrà in onda un programma nuovo di zecca. Sarà Pierluigi Diaco, classe ’77, a condurre la nuova trasmissione che nasce con un obiettivo ben preciso. Avvicinare un maggior numero di giovani specialmente nella fascia del primo pomeriggio. Il format dovrebbe infatti andare in onda a partire intorno alle 15.

In questi giorni tra l’altro Bianca Guaccero sta facendo i conti con un disagio non di poco conto per il suo ‘Detto Fatto’. A partire da lunedì scorso, la trasmissione sta durando meno del previsto perché è necessario lasciare spazio allo sport e al ciclismo per la precisione. Per questo motivo, come ha sottolineato anche ‘La Nostra Tv’, non è possibile dedicare del tempo alle rubriche inerenti il mondo culinario. Ma andiamo a vedere adesso che tipo di dichiarazione ha fatto scoppiare la bomba.





Durante un dialogo con Jonathan Kashanian, Bianca Guaccero si è lasciata andare ad alcune affermazioni inaspettate. L’uomo aveva appena detto che Chiara, Valentina e Francesca Ferragni sono non molto sopportate dalla gente per colpa di alcuni pregiudizi. E a quel punto la padrona di casa si è subito intromessa nell’argomento: “Succede anche a noi di Detto Fatto, molti non ci sopportano. Ci sarà per noi una prossima edizione? Chissà”. E si è potuta quindi notare una certa vena polemica.

Bianca Guaccero, classe 1981, conduce ‘Detto Fatto’ dal 2018, mentre nella stagione 2019-2020 ha presentato ‘Una storia da cantare’. Per quanto riguarda invece la sua carriera di attrice, ha recitato l’anno scorso nella serie tv ‘Fino all’ultimo battito’. Dopo essersi unita in matrimonio nel 2013 con il regista Dario Acocella e aver concepito una figlia nata nel 2014, si sono lasciati nel novembre di cinque anni fa.