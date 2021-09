Momento molto significativo nella puntata del 22 settembre di ‘Detto Fatto’, la trasmissione condotta dall’impeccabile Bianca Guaccero. Normalmente cerca sempre di ridere e di portare spensieratezza nelle case degli italiani, ma anche lei può avere dei momenti molto commoventi ed è ciò che è successo nelle scorse ore. Si è emozionata non poco, andando davvero molto vicina alle lacrime, nel parlare di una persona per lei fondamentale, che al solo pensiero di nominarlo l’ha fatta commuovere.

In una precedente puntata Bianca Guaccero ha domandato quelle fosse il preferito e Violante Placido ha dichiarato di essere un tipo piuttosto sportivo. Parole che hanno fatto saltare sulla sedia Bianca che ha replicato: “Non è vero stai mentendo! Sul set eri sempre elegantissima e chic quindi il tuo concetto di sportivo è da capire.” Tra una risata e l’altra, si è parlato anche della fiction. Fino all’ultimo battito, e vede il ritorno in tv da protagonista di Marco Bocci e quello dietro la macchina da presa di Cinzia TH Torrini.

Prima di iniziare con la conduzione della sua trasmissione, Bianca Guaccero ha voluto rivolgersi così al suo pubblico: “Prima di iniziare la puntata consentitemi un omaggio ad una persona per me molto speciale perché siamo distanti e non ho potuto fargli gli auguri di persona”. Quando i telespettatori hanno scoperto a chi si riferisse, si saranno sicuramente emozionati. La conduttrice e attrice pugliese ha scelto le telecamere della Rai per manifestare il suo immenso amore nei suoi confronti.





Bianca Guaccero si è commossa nel fare gli auguri al suo amatissimo papà: “Papà, ti faccio tanti auguri ed oggi posso dirti davvero che non avrei voluto avere un padre diverso da te, grazie per tutto quello che mi hai regalato”. Poi su Instagram: “In questa immagine siamo noi durante le nostre vacanze in Trentino. Nei posti che amavamo tanto, tanti auguri papà. Buon compleanno e grazie a tutti”. Tutti commossi dunque davanti ad una dimostrazione di affetto straordinaria, che il genitore avrà sicuramente gradito.

Durante la seconda puntata di “Detto fatto” Bianca Guaccero ha così dichiarato il suo status sentimentale: “Vi spiego meglio la storia dell’anello e c’entra Jonathan”. La conduttrice e il suo collega Jonathan Kashanian festeggiano il compleanno lo stesso giorno, il 15 gennaio 1981 e quest’anno hanno compiuto 40 anni: “Ecco, lui mi ha regalato un punto luce da appendere al collo che si girava e rigirava”.