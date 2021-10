Ancora un momento di forte commozione da parte di Bianca Guaccero. Non è la prima volta che la conduttrice di ‘Detto Fatto’ si emozioni davanti alle telecamere del programma Rai ed è capitato nuovamente nelle scorse ore. L’episodio si è materializzato nella giornata di venerdì 15 ottobre e il pubblico avrà provato le stesse emozioni della presentatrice. E a c’entrare stavolta è, seppur indirettamente come vi spiegheremo tra poco, la bravissima collega Mara Venier, star della tv pubblica.

Una decina di giorni fa Bianca Guaccero e Jonathan Kashanian hanno dedicato l’intera Hit Parade a Loretta Goggi. L’attrice, imitatrice e cantante al termine della rubrica ha fatto una sorpresa alla conduttrice (insieme hanno recitato nella fiction Rai “Fino all’ultimo battito”). All’improvviso è arrivata una telefonata a sorpresa da Loretta Goggi che ha lodato Bianca Guaccero ed il programma e ringraziato tutti per l’omaggio. La telefonata a sorpresa di Loretta Goggi ha commosso Bianca, che non poteva essere più felice.

Jonathan Kashanian si è reso protagonista nuovamente della sua classifica, tanto apprezzata dai telespettatori di ‘Detto Fatto’. E si è parlato in particolare dei nonni. Sono state nominate Ornella Vanoni, Mara Maionchi e Mara Venier e quando sono state mostrate alcune affermazioni della conduttrice di ‘Domenica In’, Bianca Guaccero si è sciolta. Infatti, è subito comparsa sul suo viso un’emozione indescrivibile: “Scusate, mi sono commossa”. E ha poi spiegato cosa le è successo.





La lontananza dei nonni dai propri nipoti durante la pandemia da coronavirus ha commosso Bianca Guaccero. La quale ha aggiunto: “Come si dice i nonni sono la nostra vera risorsa perché ci sono sempre vicini ed aiutano anche i genitori con i nipoti. Da piccola mio nonno accompagnava me e i miei cugini a scuola perché abitavamo tutti nello stesso condominio”. Il ricordo dell’amato nonno e le parole di Mara non le hanno permesso di resistere alla grande emozione, che l’ha travolta in diretta.

