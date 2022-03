“Sostituita da lei”. Bianca Berlinguer, la decisione di Rai 3: una giovane collega al suo posto

Bianca Berlinguer è uno dei volti più noti della Rai e il suo programma ‘Cartabianca’ è parecchio seguito dai telespettatori di Rai3. Ora però il sito ‘TvBlog’ ha lanciato una notizia che non farà certamente piacere al pubblico del terzo canale della televisione pubblica italiana. Infatti, purtroppo la sua trasmissione sarà costretta a fermarsi ed è già stato fatto il nome di colei che andrà a prendere il posto della brava giornalista, la quale dovrà accettare questa decisione.

Nei mesi scorsi a farla da padrona erano state le litigate tra Bianca Berlinguer e Mauro Corona, che avevano portato all’allontanamento di quest’ultimo. Ma ora il lavoro della presentatrice Rai non durerà consecutivamente, infatti nei prossimi mesi sarà sostituita. Ovviamente per lei sarà l’occasione per rilassarsi e prendersi un po’ di tempo per sé, anche se c’era chi volesse vederla ancora per molto tempo. E ora andiamo a vedere cosa succederà prossimamente.





Come detto poco fa, Bianca Berlinguer sarà impegnata con ‘Cartabianca’ ancora per un po’ di tempo, ma poi arriverà lo stop temporaneo in vista dell’estate che arriverà. A partire da fine giugno e fino al termine del mese di settembre, la conduttrice lascerà il testimone ad una sua collega, che arriva dall’emittente Mediaset. E c’è già tanta curiosità per capire che tipo di risultati potrà ottenere. La Rai spera che si tratterà di una scommessa vincente, che frutterà i risultati sperati.

Secondo quanto scritto sul suo sito da ‘TvBlog’, al posto di Bianca Berlinguer vedremo colei che lavora a ‘Le Iene’, Roberta Rei: “Roberta Rei si sta preparando ad approdare su Rai3 con un nuovo programma che terrà accesi i riflettori dell’attualità del martedì sera”. La Rei avrà comunque un uomo al suo fianco, che la supporterà per tutta la durata della trasmissione, ovvero Giorgio Zanchini. La ‘iena’ ha comunque avuto qualche esperienza in Rai con ‘Agorà’.

Roberta Rei è nata il 21 agosto del 1985 nella città di Napoli e ha molti seguaci su Instagram. In una vecchia intervista ha parlato benissimo della sua terra di origine: “Napoli è tutto quello che è, so di essere arrivata grazie alla mia città”. Adora i viaggi e segue lo sport, ma non ama particolarmente il calcio. Inoltre, parla molto bene la lingua cinese.